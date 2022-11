Bundestagswahl soll in Berlin in 431 Wahlbezirken wiederholt werden

Wegen zahlreicher Pannen bei den Wahlen in Berlin im September 2021 soll die Bundestagswahl in 431 der gut 2.300 Stimmbezirke wiederholt werden. Das hat der Wahlprüfungsausschuss des Parlaments vorgeschlagen.

Hintergrund der Entscheidung sind die Wahlpannen in mehreren Wahllokalen am 26. September 2021 in Berlin. Am Freitag soll der Bundestag darüber abstimmen.

Die Bundestagswahl von 2021 soll in 431 Berliner Wahlbezirken wiederholt werden. Diese Empfehlung hat am Montag der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags ausgesprochen. Betroffen sind demnach 327 der 2.256 Wahlbezirke der Hauptstadt sowie 104 der 1.507 Briefwahlbezirke. Die Wiederholung soll mit Erst- und Zweitstimme erfolgen.

Die Zustimmung des Parlaments gilt als sicher. In Berlin hatte man sich bereits auf einen Termin für die Wiederholungs-Wahl im Februar 2023 eingestellt. Zuletzt wurden in einem Gutachten der Senatsinnenverwaltung jedoch Bedenken deutlich - demnach ist die Behörde davon überzeugt, dass die Entscheidung über die Wahlwiederholung zunächst vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bestätigt werden müsste.

Bereits am 16. November will der Berliner Verfassungsgerichtshof entscheiden, ob und in welcher Form die Abgeordnetenhaus- und die Bezirkswahlen wiederholt werden müssen. In einer mündlichen Verhandlung Ende September hatte das Gericht schon sehr deutlich eine komplette Wiederholung in Betracht gezogen.