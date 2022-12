Aber darüber hinaus hat zum Beispiel der Paritätische Wohlfahrtsverband schon vor der Inflation gesagt, dass das Bürgergeld nicht armutsfest ist und eigentlich gut 200 Euro mehr sein müsste. Das heißt, was jetzt abgebildet wird durch die Erhöhung des Bürgergeldes, ist zwar der Inflationsausgleich, aber eben nicht die Bedarfe, die eigentlich schon vorher über dem lagen, was im Bürgergeld abgebildet wird.

Wir haben uns die Zahlen zur Entwicklung der Armut in unserem Verteilungsbericht bis vor der Corona-Krise angeschaut, aktuellere Zahlen haben wir leider nicht. Da haben wir gesehen, dass schon 2019 die Zahl der Menschen, die arm sind, mit 16,8 Prozent auf einem Höchststand war. Auch die Zahl der sehr Armen ist auf einem Höchststand ebenso wie die sogenannte Armutslücke: Die beziffert die Summe, die die Menschen bräuchten, damit sie nicht mehr arm sind. All das ist bereits vor der Krise auf einem Höchststand gewesen.

Was bedeutet das für die Armut in Deutschland?

Klar ist das ein Thema. Aber es bringt die Mitarbeiter nicht an die Existenzgrenze. Wir hatten bei den mittleren Einkommen ganz ordentliche Lohn- und Gehaltsentwicklungen, so dass die in gewisser Weise weniger bedroht sind als die unteren Einkommen, die von solchen positiven Entwicklungen vor der Krise weitestgehend abgekoppelt waren.

Die steigenden Preise in essenziellen Bereichen des Lebens könnten schon bald Menschen in die Armut treiben, die oberhalb der offiziellen Armutsrisikoschwelle liegen. Statistisch erfassbar ist das noch nicht, aber zu beobachten. Von Simon Wenzel

"Die Armut wandert mehr und mehr in die Mitte der Gesellschaft herein"

Man kann ganz grundsätzlich ein paar Zusammenhänge aufzeigen. Wir führen jetzt gerade wieder Befragungen durch - die aktuellen Zahlen zur Einschätzung des Krisenmanagements und damit eben auch der jüngsten Entlastungspakete haben wir noch nicht. Aber wir haben schon in der Corona-Krise gesehen, dass das Vertrauen in die Institutionen bei diesen Menschen, die besonders stark belastet sind, geringer ist. Wenn die Menschen beschreiben, sie haben Einkommenseinbußen oder wenn sie sich Sorgen machen um ihre finanzielle Zukunft - das führt generell zu einer gewissen Entfremdung vom politischen System.

Die Corona-Folgen werden zunehmend sichtbar: Noch nie gab es soviel Armut in Deutschland wie zur Zeit. In Berlin ist fast jeder Fünfte betroffen, im Speckgürtel um die Hauptstadt sieht es besser aus. Von Sigrid Hoff

Wen trifft die Armut besonders hart?

Häufig sind zum Beispiel Alleinerziehende betroffen. Wenn Kinder in armen Haushalten aufwachsen, reicht das weit in die Zukunft hinein. Zumal das nicht nur eine materielle Not beschreibt, sondern auch die Gesundheit betrifft. Wir wissen, dass arme Menschen zum Beispiel seltener in Urlaub fahren können, dass sie sich nicht ausreichend neue Kleidung kaufen können, dass sie ihre Wohnung nicht ausreichend heizen können. Das wird sich sicher noch mal verstärkt haben durch die jetzige Energiekrise, so dass gerade Kinder in solchen Haushalten um viele Erfahrungen beraubt werden.