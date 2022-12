Bei der Razzia in dieser rechtsradikalen Szene habe der Staat noch rechtzeitig gehandelt. Menschen, die diesen Kreisen angehörten seien aber besonders gefährlich, da sie Waffen besäßen, die sie auch einsetzten. Deshalb müsse nun zügig und konkret über eine Verschärfung des Waffenrechts diskutiert werden. "So wenig Waffen wie möglich in der Bevölkerung machen die Republik sicherer", sagte Kopelke. Das Führen von Waffen im öffentlichen Raum stehe schon unter Strafe. Man könne aber beispielsweise das Strafmaß erhöhen, "damit wir natürlich keine Kriegswaffen, keine Verfügbarkeit von Kleinstwaffen haben", sagte der Bremer Polizeibeamte.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen ein mutmaßliches Terrornetzwerk der sogenannten Reichsbürger-Szene fordert der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei ein schärferes Waffenrecht. Der Kampf gegen die radikale Reichsbürgerszene in Deutschland müsse viel intensiver geführt werden, sagte der GdP-Chef Jochen Kopelke am Samstag im rbb24 Inforadio. "Der bundesweite Großeinsatz hat gezeigt, wir haben es mit Terroristen zu tun und sie hatten konkrete Umsturzpläne. Unsere Demokratie ist wehrhaft, aber die Sicherheitsbehörden müssen nun nachlegen. Es muss intensiv ermittelt und weiteres verhindert werden", sagte Kopelke.

Darüberhinaus forderte er mehr digitales Know-how und entsprechende Fähigkeiten in den Sicherheitsbehörden, etwa bei der Entschlüsselung von Chats, und eine Speicherung der Vorratsdaten, um in Strafverfahren Täter überführen zu können. Unter den Festgenommenen bei der Großrazzia waren auch Beschäftigte aus Polizei und Justiz. Deshalb müsse man die Sicherheitsbehörden auch personell stärken, damit sie eigenständig besser mit diesen Problemen umgehen könnten, so Kopelke.

In Brandenburg hat die Reichsbürgerszene schon während der Corona-Pandemie einige neue Anhänger bekommen. Aber auch in Berlin rechnen Polizei und Verfassungsschutz der waffenaffinen und radikalisierten Szene hunderte Mitglieder zu.

Behörden schätzen Zahl der "Reichsbürger" in der Region auf 1.300 Menschen

Bei der Großrazzia gegen ein mutmaßliches Terror-Netzwerk hat die Polizei laut Medienberichten mindestens zehn illegale Schusswaffen beschlagnahmt. Der "Spiegel" und die "Welt am Sonntag" nannten diese Zahl am Freitag unter Berufung auf ein Schreiben des Bundesinnenministeriums an den Innenausschuss des Bundestags. Neben den illegalen Waffen verfügten die 54 Beschuldigten aus dem Milieu der "Reichsbürger" und "Querdenker" laut nationalem Waffenregister auch über 94 legale Waffen.

63 dieser legalen Schusswaffen gehörten laut "Spiegel" einem Waffenhändler, der zu den Beschuldigten gehört. In der vergangenen Woche hatte der Generalbundesanwalt bei einer Razzia in Deutschland, Österreich und Italien 25 mutmaßliche Mitglieder und Helfer der Terrorgruppe festnehmen lassen. Ihre Rädelsführer sollen Heinrich XIII. Prinz Reuß und ein ehemaliger Elitesoldat sein. Auch eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Berliner Richterin wurde in dem Zusammenhang verhaftet.

Laut Innenministerium haben die Sicherheitsbehörden in den vergangenen Jahren mindestens 1.050 selbsternannten "Reichsbürgern" die Schusswaffen abgenommen, wie der "Spiegel" weiter berichtete. Allerdings verfügten zuletzt noch etwa 500 Männer und Frauen aus diesem Milieu legal über Waffen, heiße es in dem Schreiben an den Innenausschuss.