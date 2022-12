Unbekannte haben die Parteizentrale der Grünen in der Berliner Innenstadt beschmiert. Ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes entdeckte am Samstagabend gegen 20 Uhr eine 2,70 Meter mal 60 Zentimeter große Farbschmiererei, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die arabischen Schriftzeichen bedeuten ersten Ermittlungen zufolge übersetzt "Revolution" oder "Putsch". Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt, wie immer in solchen Fällen.

Erst am vorigen Wochenende war die Bundesgeschäftsstelle bereits beschmiert worden. Damals hatten Unbekannte die Worte "Das Blut der Iraner" in roter Farbe an die Fassade geschmiert. Zusätzlich wurde der Hauseingang der Parteizentrale mit roter Farbe übergossen, die wurde auch großflächtig auf dem Fußweg verteilt. Auch hier ermittelt der Staatsschutz, bislang ohne Ergebnis.