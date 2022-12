In mehreren Bundesländern wurden am Dienstag Wohnungen und andere Rämlichkeiten der "Letzten Generation" durchsucht - nach rbb-Informationen auch in Cottbus. Der Vorwurf lautet "Bildung einer kriminellen Vereinigung".

In der zweiten Januarhälfte 2022 hatte die Gruppe Letzte Generation mit den Blockaden begonnen. Die erste Welle der Aktionen zog sich bis ins Frühjahr, im Sommer gab es eine zweite Welle und eine dritte seit Oktober. Dann war die Gruppe auch schon in anderen Städten und an Flughäfen unterwegs.



In Berlin seien bislang etwa 500 aktive Anhänger der Letzten Generation von der Polizei erfasst worden, sagte Slowik. "Davon ist die Hälfte mehrfach in Erscheinung getreten und etwa 50 Personen sogar mehr als zehn Mal." In 251 Fällen wurden vorläufig festgenommene Aktivisten einem Richter vorgeführt. 56 mal wurde ein sogenannter Gewahrsam zur Gefahrenabwehr richterlich angeordnet - das bedeutet in Berlin eine Freiheitsentziehung durch Einsperren für maximal 48 Stunden, um weitere Taten zu verhindern.