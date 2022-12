realistics imwunderland Samstag, 31.12.2022 | 08:55 Uhr

War das der Titel für die Presseinformation/-mitteilung? "Berlin soll für alle Generationen eine soziale Stadt bleiben"?

So? Da werde ich aber mal genau hinsehen. Dann ließe sich ja das ewige Arbeitskräfteproblem aus den Reihen derer ohne Arbeit lösen! Außerdem sind in dieser Stadt mehrheitl. Otto Normalos, die arbeiten gehen und den "Laden am Laufen halten". Auch um die müsste es gehen: Verbesserung des ÖPNV, bezahlb. Wohnraum/Schutz d. Mieter, Erleichterungen im Alltag- Kontaktierung der notw. Ämter bei den entspr. Bedarfen & Kulturerlebnisse für jedes Portemonnaie! Dann würde ich mir auch wünschen, dass man die gerade Rentner nicht so schoflich behandelt, freundl. Umgangston für alle! Das, was man für die Schwächeren tut, muss allen zugutekommen: Mehr Bänke, mehr Bäume, die alt werden dürfen, härtere Strafen für "Dreckspatzen" u. Sprayer. Und bessere Ausstattung in den Schulen.