Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik rechnet damit, dass die Einsatzkräfte zu Silvester in diesem Jahr wieder so gefordert sein werden wie vor der Pandemie.

Slowik äußerte sich zuversichtlich, dass das Böller- und Raketenverbot in bestimmten Zonen funktionieren wird. Solche Zonen sind auf dem Alexanderplatz, rund um die Steinmetzstraße in Schöneberg sowie an der Justizvollzugsanstalt in Moabit geplant. Ein besonderes Augenmerk habe man zudem auf die Karl-Marx-Straße und den Hermannplatz in Neukölln sowie das Gebiet rund um den Bahnhof Gesundbrunnen.

Weitere Verbotszonen ergäben keinen Sinn. Denn dafür müssten viele Polizisten abgestellt werden, die dann an anderer Stelle fehlte, erklärte Slowik. Die Strategie sei, flexibel im Stadtgebiet auf Entwicklungen reagieren zu können.