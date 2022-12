Bilanz: Ein Jahr Rot-Grün-Rot - Normal ist nur die Krise

Fr 30.12.22 | 18:15 Uhr

Bild: dpa/A. Riedl

2022 wurde für die Berliner Politik nur der Ausnahmezustand zur Routine. Die Corona- wurde zur Flüchtlingskrise und über allem hängt der Schatten der Pannenwahl von 2021. Die Bilanz von SPD, Grünen und Linken fällt dennoch nicht nur schlecht aus. Von Sebastian Schöbel

Schon im Januar musste allen, die etwas von Musik verstehen, klar sein: Dieses Jahr endet im politischen Unfrieden. Schließlich hatte Bettina Jarasch im Januar als Soundtrack der neuen (alten) rot-grün-roten Koalition Tocotronics Song "Harmonie ist eine Strategie" vorgeschlagen. Ein unmissverständliches Signal, dass SPD, Grüne und Linke ihre Zusammenarbeit wohl vor allem aus pragmatischen Gründen fortsetzen wollten. Am Ende des ersten gemeinsamen Regierungsjahres hörten die Koalitionäre dann auch ganz andere Musik - und vor allem jeder seine eigene. Die Linken von Kultursenator Klaus Lederer legten "Berlin" von der NDW-Band Ideal auf, ein Song über das chaotisch-charmante Westberlin, in dem noch die Mauer stand. Die Regierende SPD-Bürgermeisterin Franziska Giffey zog sich derweil trotzig mit "Gekommen um zu bleiben" von Wir sind Helden zurück, weil Grünen-Chefin Jarasch ihr allzu forsch das Rote Rathaus streitig machte, auf offener Bühne. Jarasch wiederum fiel nach einem Jahr Regierung mit SPD und Linken gar kein Song mehr für die Koalition ein. Auch das passte irgendwie: 2022 war politisch ein Jahr, über das man durchaus den Mantel des Schweigens legen möchte.

rbb Spreepolitik - Spreepolitik: der neue Politik-Podcast vom rbb – jetzt abonnieren Über die Politik dieser Stadt redet ganz Deutschland! Wo sonst kann man zum Beispiel einen Marathon bejubeln und zeitgleich an einer Pannen-Wahl von historischem Ausmaß teilnehmen? Mietendeckel, Verkehrswende, Stadtumbau und so vieles mehr: Was an der Spree politisch debattiert und beschlossen wird, kann Maßstäbe in ganz Deutschland setzen - oder spektakulär scheitern. All das in einer Metropole, die als chaotisch, dysfunktional und in Teilen unregierbar gilt. Wir erzählen Ihnen davon genauso wie von sinkenden Grundwasserspiegeln, boomenden Tech-Konzernen und fehlenden Bahnverbindungen in Brandenburg. Wir liefern Antworten und Hintergründe - oder schütteln einfach gemeinsam mit Ihnen den Kopf: Im neuen rbb|24 Podcast "Spreepolitik". Jede Woche spricht das Team der rbb-Redaktion Landespolitik über die großen, die kleinen und die obskuren aus Berlin und Brandenburg. "Spreepolitik": Der neue landespolitische Podcast des rbb: Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek und in der rbb24 Inforadio App – jetzt kostenlos abonnieren!

Nach der Krise ist nicht mehr vor der Krise, sondern gleich mittendrin

Denn mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine gab schon im Februar eine Krise der anderen die Klinke in die Hand. Seit Anfang 2020 hat Berlins politische Führung nun keine Normalität mehr erlebt. Aus Covid19 wurde die Energiekrise, und schnürte man zuvor wegen der Pandemie Hilfspakete, tat man es nun wegen rapide steigender Preise vor allem für Heizung und Strom. Dabei hatte Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) Anfang des Jahres gerade erst begonnen, die Corona-Strategie Berlins kritisch aufzuarbeiten: von fragwürdigen Aufträgen der Gesundheitsverwaltung an Testzentren-Betreiber bis zu offensichtlichem Betrug mit Corona-Hilfen. Doch als klar wurde, wie finanziell verheerend der Winter für Unternehmen und Verbraucher werden könnte und die Wirtschaft ins Taumeln geriet, ging der neue Senat denselben Weg wie der alte: lieber schnell Geld ausgeben als lange rechnen, mit teuren Alleingängen, wenn nötig. Berlin hatte Corona damit einigermaßen glimpflich überstanden, zumindest wirtschaftlich. Ob das auch für die aktuelle Krise gilt, wird sich erst 2023 zeigen.

Das erste Jahr Rot-Grün-Rot unter der ersten Regierenden Bürgermeisterin in der Berliner Geschichte muss daher auch in diesem Lichte betrachtet werden: Normal war eigentlich gar nichts, der Ausnahmezustand ist zur Regel geworden. Neu dazu kam allerdings dieses Mal die selbstgemachte Krise der Wahlwiederholung: Noch kann niemand sagen, wie groß der Schaden für die Demokratie sein wird, die juristischen Untiefen werden inzwischen auch am Bundesverfassungsgericht ausgelotet. Klar aber ist schon jetzt, dass Berlin mal wieder die Grenzen des politisch Zumutbaren ergründet.

Berlin muss Zehntausende Geflüchtete unterbringen

Dass die Stadt eine neue Flüchtlingskrise erleben würde, hatte sich allerdings schon Anfang des Jahres angedeutet – nur dachte man da noch in anderen Dimensionen. Damals, im Januar 2022, fehlten hunderte Plätze vor allem für afghanische Flüchtlinge. Die Wohncontainer am ehemaligen Flughafen Tempelhof standen zu diesem Zeitpunkt noch leer, sie sollten am 1. Februar reaktiviert werden. Die neue Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) wollte außerdem Hotels und Hostels anmieten, blitzte damit zunächst aber beim Abgeordnetenhaus ab.

dpa/Ralf Hirschberger Rückblick mit Augenzwinkern - Von A bis Z - das war das politische Jahr in Brandenburg Mit Tusch und Trommelschlag von Aufholprogramm, über Kartoffelbrei bis hin zum Zukunftszentrum: Thomas Bittner von der rbb-Landespolitik hat das Politikjahr in Brandenburg für Sie aufs Schönste durchbuchstabiert.

Ein knappes Jahr später akquirieren Sozialverwaltung und Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten beinahe wöchentlich weitere Unterkünfte, wo auch immer sie welche finden. Geld spielt (fast) keine Rolle. Berlin hat in Tegel ist das größte Aufnahme- und Verteilungszentrum für ukrainische Flüchtlinge bundesweit aufgebaut, gerade werden Zelte für über 3.000 Menschen auf dem früheren Rollfeld errichtet, während in den Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhof eine Containerstadt mit über 800 Schlafplätzen entstanden ist. Dass das keine Übergangslösungen sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Dass es für all diese Menschen wohl auf absehbare Zeit nicht genug Wohnungen geben wird, auch nicht. Trotzdem ist die Flüchtlingsversorgung inzwischen Berliner Routine geworden. In diesem Fall stimmt Giffeys Mantra: "Berlin kann Krise."

Giffey kämpft um Zuneigung, Jarasch um Relevanz

Wobei Giffey daraus kaum politisches Kapital schlagen kann: Die medial hyperpräsente Regierende, die ohne eigenes Senatsressort aber mit gut geölter PR-Maschine quasi überall reinregiert, wurde mit der SPD im BerlinTrend im Laufe des Jahres bis auf den dritten Platz durchgereicht. Ihre Beliebtheitswerte sackten ab, am 1. Mai flogen sogar Eier auf die Berliner SPD-Chefin – ausgerechnet bei der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Vor der Wiederholungswahl - sofern sie stattfindet - muss Giffey nun um ihren Job bangen.

Dabei hat ihre Hauptkonkurrentin in den eigenen Reihen, Bettina Jarasch, kaum mehr Erfolge anzubieten. Beim Radwegeausbau wird zwar enger mit den Bezirken kooperiert, dennoch ist vieles erst im Planungsstatus. In Erinnerung bleibt wohl am ehesten das gescheiterte Verkehrsprojekt in der Friedrichstraße. Beim ÖPNV-Ausbau stehen vor allem Absichtserklärung, langfristige Pläne und Unwägbarkeiten zu Buche. Die Verlängerung der U7 zum Beispiel: Da musste Jarasch am Spandauer Ende der Linie die Verlängerung auf Eis legen, während das Neuköllner Ende der U7 nun doch bis zum BER verlängert werden soll – allerdings wohl ohne Brandenburger Unterstützung. Das beliebte 29-Euro-Ticket, der bislang größte Wurf für die Verkehrswende, war aus der Not geboren - und wurde Jarasch von der SPD medial weggeschnappt. Stattdessen musste die grüne Senatorin ambitionierteren Vorstößen wie der radikalen Initiative "Berlin autofrei" Wasser in den Wein gießen. Und die Solarpflicht beim Neubau muss Jarasch nur umsetzen, auf den Weg gebracht hatte sie ihre Vorgängerin.

dpa Bürgergeld, Parkgebühren, Krankenschein - Das ändert sich im neuen Jahr Bahnfahren für 49 Euro im Monat, mehr Wohn- und Kindergeld, teureres Parken in Berlin, digitaler Krankenschein - einiges ändert sich im neuen Jahr für Bürgerinnen und Bürger. Hier ein Überblick.

Die für die Grünen so wichtige Klimadebatte wurde in diesem Jahr eher außerhalb des Senats vorangetrieben: Von renitenten Blockierern der "Letzten Generation" und den Initiatoren des Volksentscheids "Berlin klimaneutral", der die Berliner Klimaziele mal eben um 15 Jahre vorziehen will. In beiden Fällen saßen die Grünen und Jarasch in der Zwickmühle: Im Herzen mögen sie die Ziele der Aktivisten unterstützen, umsetzen können sie diese als Partei in Regierungsverantwortung nicht. Beim Versuch, den Volksentscheid wenigstens am Tag der Wahlwiederholung abzustimmen, scheiterte Jarasch am Widerstand von Landeswahlleitung und Senatschefin Giffey.

Wohnungsbau bleibt Achillesferse des Senats

Deren "Chefinnensache" Wohnungsbau lief allerdings auch nicht gerade wie gewünscht. Ihr Bündnis für Wohnungsbau und bezahlbare Mieten hat bisher kaum Zählbares erreicht, verbindliche Zusagen der Wohnungswirtschaft für den Mieterschutz gibt es bis heute nicht. Den von Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel Anfang des Jahres in Aussicht gestellten Mietenstopp gab es tatsächlich, allerdings nicht bei den privaten Immobilienunternehmen. Lediglich die landeseigenen Wohnungskonzerne verzichten Ende 2023 auf eine Erhöhung - wobei viele von ihnen die Mieten nochmal anhoben, bevor die Entscheidung Ende des Jahres im Senat fiel. Das am Anfang der Legislatur in Dauerschleife wiederholte Ziel, pro Jahr 20.000 neue Wohnungen zu bauen, verpasste Geisel mit 16.500 Einheiten dagegen deutlich. Dass es 2023 wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage nicht besser, sondern eher schlechter wird, hat der SPD-Politiker schon eingeräumt - und nicht zu Unrecht erklärt, dass die Politik daran kaum etwas ändern kann.

Dafür bescherte die Expertenkommission zur Enteignung dem Senat zum Jahresende noch einen Schockmoment: Der Zwischenbericht des Gremiums ließ durchblicken, dass die Vergesellschaftung von Immobilienunternehmen rechtlich offenbar durchaus möglich wäre – zumindest mit Blick auf das Grundgesetz. Zwar sind noch etliche Fragen offen, doch das Thema bleibt der Stadt erhalten.

Kay Nietfeld/dpa Silvester-Feuerwerk - Wo Berliner und Brandenburger böllern dürfen - und wo nicht Auch wenn in diesem Jahr grundsätzlich wieder privates Silvester-Feuerwerk erlaubt ist - nicht überall ist auch alles erlaubt. Berlin hat insgesamt drei Verbotszonen ausgewiesen. Und auch an anderen Orten gibt es Beschränkungen.

Lehrerverbeamtung: Versprechen eingelöst

Ausgerechnet im Bildungsbereich, wo es jahrelang nur Lehrermangel und fehlende oder bröckelnde Schulen zu geben schien, erzielte die Koalition einen ihrer größten Erfolge. Zwar schleppt sich der Schulbau weiterhin nur langsam voran, viele Vorhaben mussten verschoben werden. Dafür kommt die Verbeamtung der Lehrkräfte: Bis zum 52. Lebensjahr können sich Lehrerinnen und Lehrer künftig verbeamten lassen. Wer älter ist oder aus Krankheitsgründen nicht verbeamtet wird, bekommt 300 Euro Ausgleich – ein Drittel des Betrags, die die Gewerkschaften gefordert hatten. Kosten wird das Ganze Berlin in den kommenden Jahren Milliarden, ob dadurch der chronische Lehrkräftemangel beendet wird, muss sich noch zeigen. Die avisierte Zahl von 2.000 Absolvent:innen in den Berliner Lehramtsstudienfächern wurde jedenfalls erneut deutlich verfehlt – während gleichzeitig etliche Studienbewerber:innen abgelehnt wurden.

Der Berliner Haushalt zeigt inzwischen deutliche Spuren der "Multikrise": Das Land steht mittlerweile mit 66 Milliarden Euro in der Kreide, vor der Pandemie Ende 2019 waren es noch 57,6 Milliarden. Mit dem Nachtragshaushalt kamen weitere drei Milliarden Euro an Ausgaben hinzu, zur Bewältigung der Energiekrise. Wie viel aus dem Entlastungspaket am Ende ausgegeben wird, weiß niemand. Die bereitgestellte Liquiditätshilfe für Unternehmen wurde jedenfalls bisher kaum genutzt. Ähnlich wie bei den Coronahilfen könnte wieder Geld übrigbleiben, und dann dürfte es erneut Debatten darüber geben, ob man investiert oder Schulden tilgt. Größer wird der finanzielle Spielraum des Landes Berlin jedenfalls nicht, warnt Finanzsenator Daniel Wesener. Und wann die aktuelle Krise überstanden ist, kann niemand vorhersehen.

Kann Berlin noch Wahlen?

Mit der Wiederholungswahl hängt allerdings ohnehin der gesamte politische Betrieb in der Berliner Luft: Zur absoluten Unzeit müssen die Menschen der Bundeshauptstadt nun nochmal einen Wahlkampf durchstehen und erneut abstimmen. Gut möglich, dass am 12. Februar die politische Uhr der laufenden Legislaturperiode auf Null zurückgedreht und das Senatspersonal neu gemischt wird. Für viele wichtige Projekte wäre das misslich. Für die Demokratie stellen sich hingegen grundsätzliche Fragen: Wie verwundbar ist der Wahlprozess durch interne Fehler? Wann ist ein Parlament legitimiert und wann nicht? Eines hat sich 2022 jedenfalls nicht geändert: Was in Berlin politisch geschieht, bewegt die ganze Republik.

Franziska Giffey versuchte es am Ende ihres ersten und vielleicht letzten Jahres als Regierende Bürgermeisterin dann doch noch mit musikalischem Zweckoptimismus - wenn auch recht bemüht. Und zitierte einen Song des Pop-Barden Mark Forster. "Egal was kommt, es wird gut."