Dietmar Woidkes Neujahrsansprache 2023 - "In Brandenburg wird nicht gejammert, sondern angepackt"

Sa 31.12.22 | 08:14 Uhr

dpa/Soeren Stache

Tesla, Waldbrände, Geflüchtete: Das Jahr 2022 war mit Hoffnungen und Schwierigkeiten verbunden, so Ministerpräsident Dietmar Woidke in seiner Neujahrsansprache. Die Menschen in der Mark hätten aber zusammengehalten – und mit angepackt.



Brandenburg konnte die Auswirkungen der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise begrenzen. Das sagt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in seiner Neujahrsansprache. Die PCK-Arbeitsplätze in Schwedt seien mit Unterstützung der Bundesregierung gesichert, ebenso wie die Öl- und Kraftstoffversorgung. Dabei erwähnt der SPD-Politiker auch Frauen und Männer, die "durch die Inbetriebnahme von zusätzlichen Kraftwerksblöcken in der Lausitz auch die Stromversorgung in ganz Deutschland sichern helfen."

Woidke: Arbeitsplätze und Klimaschutz passen zusammen

Brandenburg verändere sich auch immer mehr zu einem Zentrum moderner Industrie in Deutschland, so der Politiker weiter in seiner Ansprache. Viele neue Unternehmen kämen, das bekannteste sei Tesla. Die "Brandenburger können stolz darauf sein, eine der größten Industrie-Investitionen der letzten Jahrzehnte in Europa im Land zu haben", erklärt Woidke. Der Spitzenplatz beim Ausbau erneuerbarer Energien sei die Basis des industriellen Aufschwungs. Die Brandenburger würden zeigen, dass Klimaschutz und gut bezahlte Arbeitsplätze zusammenpassten.

"Bin stolz auf Land mit großartigen Menschen"

Der Ministerpräsident dankt in der Ansprache den Brandenburgerinnen und Brandenburgern für ihren Einsatz für Mitmenschen und Umwelt - Brandenburg sei "ein Land des Zusammenhalts, der Mitmenschlichkeit und der Hilfsbereitschaft", so Woidke. Ob Waldbrände oder Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine - die Menschen in Brandenburg seien aktiv da, wo man sie braucht: "In Brandenburg wird nicht gejammert, sondern angepackt", so der Ministerpräsident. Die Menschen in der Mark könnten "stolz darauf sein, mit welcher Kraft sie unser Land gemeinsam voranbringen durch ihre tägliche Arbeit und ihren täglichen Einsatz."

Die Neujahrsansprache in voller Länge wird am Sonntag, 1. Januar am Mittag im Radio und am Abend vor der Tagesschau im rbb-Fernsehen Brandenburg ausgestrahlt.