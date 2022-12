Bürgerentscheid am Sonntag - Der Bürgermeister von Bad Belzig steht zur Abwahl

So 11.12.22 | 08:29 Uhr | Von Alexander Goligowski

Bild: dpa/Bernd Settnik

In Bad Belzig entscheiden die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag darüber, ob Roland Leisegang Bürgermeister bleibt. In der Stadt ist man meist schlecht auf ihn zu sprechen - in der Verwaltung wird er hingegen eher geschätzt. Von Alexander Goligowski

Wenn man die Menschen auf dem Marktplatz in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) nach ihrer Einstellung zu ihrem Bürgermeister und Verwaltungschef Roland Leisegang fragt, dann erscheint die Stimmung eindeutig. Sicher, es ist keine repräsentative Umfrage, aber man muss schon lange suchen nach Bürgermeister-Fürsprechern und -Fürsprecherinnen. Auf dem Marktplatz gibt es an diesem Tag nur eine positive Stimme und auch sie ringt um nette Worte. "So ist der Bürgermeister schon gut", sagt Ingeborg Friedrich, macht eine Pause und ergänzt: "Aber er hat nicht viel für die Stadt getan, was wir uns erhofft hatten."

Vom Hoffnungsträger zum Buhmann

Erhofft hatte man sich einiges von Roland Leisegang. 2016 wurde der parteilose Seiteneinsteiger mit viel Vorschusslorbeeren zum Bürgermeister der Kreisstadt gewählt. Als einer von hier. Leisegang stammt aus dem Ortsteil Lütte, und als Schlagzeuger der Band Keimzeit galt er als unverbraucht. Er sollte frischen Wind ins Rathaus bringen. Sechs Jahre später ist davon nicht mehr viel übrig. Auf Bad Belzigs Straßen will ihn kaum noch einer, so scheint es. Ganz anders im Rathaus. Hier betonen Verwaltungsmitarbeiter und Bürgermeister ihre gute Zusammenarbeit. Als die Stadtverordneten im Oktober das Abwahlverfahren gegen Leisegang auf den Weg brachten, machten auch einige Stadtangestellte ihrem Ärger darüber Luft. Gibt es Kritik, stellt sich Leisegang vor seine Leute. Das schätzt man im Rathaus, und beobachtet man Teamsitzungen, dann fällt das harmonische Miteinander durchaus auf. Angesprochen auf seine Erfolge in sechs Amtsjahren kommt Roland Leisegang schnell auf sein Team: "In der Stadtverwaltung ist es mir gelungen, die gesamte Mannschaft als Team aufzustellen. Selten sind Projekte und Aufgaben allein in einem Fachbereich zu lösen. Das passiert übergreifend, da hilft einer dem anderen", sagt er. So wurde auch eine Lösung gefunden, wie die insolventen Stadtwerke mit einem Einstieg von Remondis überleben und mehrheitlich auch unter Kontrolle der Stadt bleiben können. Auch die Digitalisierung der Kommune wird im Team vorangebracht. Bad Belzig ist Teil des Modellprojekts "Smart City" und will digitaler Vorreiter in den Bereichen Verwaltung, Bildung, Kommunalwirtschaft, Mobilität, Gesundheit und Tourismus sein. Sechs Millionen Euro Fördergeld fließen in diese Vorhaben.

Verpasste Stadtentwicklung

Dennoch, viele Bürger haben den Eindruck, dass die gute Zusammenarbeit im Rathaus nicht zu ausreichend guten Lösungen für die Stadt führt. Das Wahrzeichen der Stadt, die Burg Eisenhardt, steht weitestgehend leer und gilt für viele trotz schönen Antlitzes als Schandfleck und verpasste Chance. Gewerbetreibende fühlen sich nur schlecht von der Stadt unterstützt. Unternehmer wandern ab. Burg-Metzger Alexander Heber ist deshalb bei der letzten Stadtverordnetenversammlung der Kragen geplatzt. Er sprach Leisegang gar ein Hausverbot aus. Nach einer Aussprache und ein paar Wochen später ist Heber zwar etwas zahmer, aber das Hausverbot besteht weiterhin. "Wenn sich Gewerbetreibende verziehen, dann ist das ein Fehler. Das darf einfach nicht passieren. Man darf die Leute nicht ziehen lassen. Wir müssen die Leute hierherholen", sagt der Metzgermeister. Auch von anderen Stellen hört man, dass Bad Belzig seit Jahren sein Potenzial als schöne Fläming-Stadt nicht ausschöpfe. Menschen mit Ideen gebe es, aber die Unterstützung fehle. Nicht selten wird Roland Leisegang als Verhinderer wahrgenommen und weniger als Gestalter. Der Bürgermeister selbst will das so nicht stehen lassen. Er sieht vor allem die Stadtverordneten in der Verantwortung. "Der Bürgermeister-Job ist in erster Linie ein Verwaltungs- und Repräsentationsjob. Das ist Faktum. Steht auch so geschrieben in der Kommunalverfassung. Die Beschlüsse werden hier nicht vom Bürgermeister gefasst, sondern von der Stadtverordnetenversammlung. Der Bürgermeister hat sie umzusetzen."

Lange Liste von Versäumnissen

Einer derartigen Arbeitsplatzbeschreibung würden wohl viele andere Bürgermeister widersprechen. Auch den Initiatoren von "Bürgerentscheid 11. Dezember" ist das zuwenig. Sie lehnen Leisegang als Bürgermeister ab, hängen in der ganzen Stadt Plakate für seine Abwahl auf. Ihre Liste seiner Versäumnisse ist lang. Die politische Verantwortung des Bürgermeisters für die 30-Millionen-Euro-Stadtwerke-Pleite sei da nur das I-Tüpfelchen, sagt Martin Schieder von der Initiative. "Es ist ein Schaden am Vertrauen, es fehlt Zuversicht in der Stadt. Das geht los mit den Fußwegen, es fehlen Kindergartenplätze, die Schule unterrichtet seit Jahren in Containern, die Burg befindet sich im Stillstand. Das Härteste aber ist, dass durch die Insolvenz der Stadtwerke viele Menschen in große wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind", sagt Schieder. Sein Mitstreiter Steffen Tschiersch ergänzt: "Es wird Zeit, dass der Bürgermeister seine Verantwortung übernimmt, aber dazu fühlt man sich im Rathaus offenbar nicht in der Lage." Deshalb sollen nun die entscheiden, die 2016 Roland Leisegang in das Bürgermeisteramt gewählt haben. 25 Prozent aller Wahlberechtigten müssten für seine Abwahl stimmen. Mit Absicht eine hohe Hürde, die auch schon verfehlt wurde, wie das Beispiel Großbeeren zeigt. Der Ausgang ist also längst nicht gewiss. Wird Leisegang tatsächlich abgewählt, gibt es im nächsten Jahr Neuwahlen. Bleibt er im Amt, müssten sich auch die Stadtverordneten fragen, wie sie weiter mit dem Mann arbeiten können, dem sie bereits das Vertrauen entzogen haben.

