Bei allen Sitzungen stünden die verhandelten Anträge und Vorschläge im Vordergrund. "Ich sehe natürlich riesige Meinungsunterschiede innerhalb des Parlaments, vor allem mit der AfD, und das betrifft auch mich. Aber das gehört zur Demokratie. Ich bin überzeugt, dass wir auch durch die Beiträge der Opposition häufig einen Schritt weiterkommen", sagte Liedtke.



Einige Positionen in Gremien sind seit Beginn der Wahlperiode 2019 offen, weil AfD-Vertreter bisher keine Mehrheit bekamen - wie in der Parlamentarischen Kontrollkommission, die die Arbeit des Verfassungsschutzes prüft. Die Präsidentin kann nach eigenen Worten nur moderieren: "Natürlich sollen die Fraktionen des Parlaments in den Gremien in entsprechender Größenordnung und Funktion vertreten sein", sagte Liedtke. "Aber an der Wahlurne ist jede und jeder Abgeordnete für seine Stimmabgabe selbst verantwortlich. Und das ist auch gut so. Wenn die Arbeitsfähigkeit nicht gegeben wäre, müsste ich eingreifen. Aber sie ist gegeben in allen Gremien."