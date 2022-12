Lotte Berlin Donnerstag, 15.12.2022 | 07:14 Uhr

Liebe GEW, Ihr wisst doch, wenn ihr lesen würdet: das Problem sind nicht die Klassengrößen, das Problem sind die Lehrer. HATTI Studie 2009. Kämpft für ein duales Lehrer-Ausbildungs-System. Im Ansatz läuft das ja bereits unterm Radar. Es fehlen Lehrer an allen Ecken und Kanten und Lehramtsstudenten werden als PKB Kräfte zu Hauf in den Schulen angestellt und unterrichten, trotz fehlender Abschlüsse. Und lernen so, in der Praxis am besten das, was die Unis ihnen nicht vermitteln. 5 Jahre universitäres Studium (falls man alle belegpflichtigen Lehrveranstaltungen überhaupt belegen kann - siehe Sport an der Humboldt) und 18 Monate Ref lassen sich durch einen gleichlaufenden Theorie-Praxismix, in dem die Stunden in den Schulen bezahlt werden, effektiveren. Ergebnisse: Verkürzung der Ausbildungszeit, von Anfang an Praxisbezug und -Erfahrungen, Finanzierung des Lebensunterhaltes der Studies, …. eine echte Win-Win-Situation.