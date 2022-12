Ein Verzicht auf Krankschreibungen würde die Arztpraxen entlasten und Kapazitäten für die Behandlung der Kinder schaffen, sagte Gote als Begründung. Die Gesundheitsverwaltung habe sich deshalb an die zuständige Bildungsverwaltung gewandt. An Berliner Schulen wird in den meisten Fällen ein Attest verlangt, wenn ein Schüler oder eine Schülerin drei Tage oder länger im Unterricht fehlt oder beispielsweise an Tagen von angekündigten Klausuren und Klassenarbeiten. Auch am letzten Schultag vor einem Ferienbeginn kann ein solches Attest gefordert werden.

Besprochen worden sei bei dem Krisengespräch am Donnerstag auch ein Appell an Medizin-Studierende, damit diese sich bei den Krankenhäusern melden, um die Teams in den Kinderkliniken und Rettungsstellen zu unterstützen. Ein weiteres Thema sei die "Sofort-Einstellung" von zusätzlichem kinderärztlichen Personal in Notaufnahmen in Verantwortung der jeweiligen Krankenhäuser gewesen sowie der Ausbau der Koordinierungsstelle in der Charité, die sich aktuell darum kümmert, dass alle Kinder versorgt werden. Woher dieses zusätzliche kinderärztliche Personal kommen soll, führte Gote nicht näher aus. Es fehlte auch vor der aktuellen Krankheitswelle schon in drastischem Ausmaß.

Die Gesundheitsverwaltung verwies außerdem auf eine Reihe von Maßnahmen, die bereits in der Umsetzung sind. So führt die Charité aktuell keine Eingriffe mehr durch, die verschoben werden können, weil sie nicht akut sind - allerdings aus purer Not heraus. Außerdem wird versucht, Mitarbeiter von anderen Stationen in die Kinderstationen zu schicken, weil die Lage so desaströs ist. So hat die Charité etwa Personal in die Kinderklinik verlegt, um dort der RSV-Welle entgegenzutreten. Nach Ansicht der Krankenhausgesellschaft ist dieses Mittel aber begrenzt. "Flexibler Einsatz von Personal ist aufgrund zahlreicher Vorgaben und Gesetze sowie akutem Fachkräftemangel kaum möglich."Die Gesundheitssenatorin verwies hierzu am Donnerstag auf die Verantwortung des Bundes. Dieser habe die Medizin, darunter auch die Pädiatrie, also die auf die Betreuung von Kindern und Jugendlichen spezialisierte Disziplin, lange Jahre "strukturell unterfinanziert".

Um den Druck ein wenig zu mildern, sollen Kinderarztpraxen auch endbudgetiert werden. "Jede zusätzliche Leistung wird bezahlt", sagte der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag. Das soll sicherstellen, dass die Praxen auch am Jahresende wirtschaftlich arbeiten können, obwohl ihre von den gesetzlichen Kassen gedeckelten Budgets schon ausgegeben sind.