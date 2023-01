Kritik an Asylunterkünften in Brandenburg

Es gibt Kritik an den Zuständen in einigen Brandenburger Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete. Doch auch die Landkreise und Kommunen stehen vor Herausforderungen. Ein Beispiel aus Märkisch-Oderland. Von Amelie Ernst

Mitten im Wald liegt die Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Bliesdorf (Märkisch-Oderland) – noch hinter dem Solarpark und dem Gnadenhof für Tiere. 20 Minuten zu Fuß sind es bis zur nächsten Bushaltestelle – etwa alle zwei Stunden fährt hier an Wochentagen der Bus nach Wriezen, Seelow oder Neutrebbin. Tagsüber.

Friedmann Hanke (CDU), stellvertretender Landrat im Kreis Märkisch-Oderland und zuständig für Soziales, kann die Kritik der Bewohner:innen nur begrenzt verstehen, wie er sagt. Schließlich lebten in Bliesdorf und Umgebung auch andere Menschen. Man dürfe die Lage nicht schlechtreden. "Man kann nicht grundsätzlich sagen 'Das ist weit ab vom Schuss'. Andererseits ist es nicht das, was sich Flüchtlinge vielleicht erhofft haben. Aber in der Position sind sie auch nicht."

Weiter räumt Klaus ein: Nur mit Ach und Krach könnten E-Mails verschickt werden. "Die Versorgung mit dem Internet ist hier von Anfang an sehr herausfordernd. Nicht nur für die Bewohner:innen, sondern auch für uns und unsere Arbeit", so Klaus. Die LTE-Antennen auf dem Dach des Zweckbaus sorgten mal für schnelleres und mal für weniger schnelles Internet – je nach Wetterlage.

Die Lage und die Busverbindung sind aus Sicht der Bewohner:innen nicht das einzige Problem. Die Hygiene in Bädern und Küchen sei ein Thema - und auch die langsame Internetverbindung in der Bliesdorfer Unterkunft halten Zahid Sultan und andere nach ihren Aussagen für nicht akzeptabel.

Wegen der Rückkehr des Feuerwerkverkaufs wird es an Silvester wieder mehr knallen und blitzen als in den vergangenen Jahren. Ein Experte erklärt, was das mit Kriegsflüchtlingen macht, die traumatisiert sind von echten Raketen und Schüssen.

Abgelegene Unterkünfte, schlechte Anbindung, Hygieneprobleme – ist die Situation in Brandenburg besonders extrem? Aus Sicht von Tareq Alaows, dem flüchtlingspolitischen Sprecher der Organisation "Pro Asyl", tun sich einige Brandenburger Landkreise tatsächlich besonders schwer damit, für akzeptable Bedingungen zu sorgen. Oft seien Betroffene in den Unterkünften quasi isoliert.

Einziger Trost: Den anderen Dorfbewohner:innen gehe es nicht viel besser. Und Abhilfe sei zumindest in Sicht: Noch in diesem Jahr könnte es mit dem Anschluss ans Glasfasernetz klappen, sagt Klaus.

Auch zur Hygiene und zur Betreuung gebe es viele Beschwerden. In manchen Heimen gebe es nur einen Sozialarbeiter für 100 Bewohner:innen. Alaows kritisiert weiter: "Das ist kein Problem, das erst im Februar 2022 entstanden ist. Es gibt Menschen, die seit Jahren in Sammelunterkünften leben. Und das zeigt, dass es einen Mangel an politischem Willen gibt, eine dezentrale Unterbringung von Geflüchteten zu ermöglichen." Manchmal würden Anträge auf Umzug in eine Wohnung sogar ohne Grund abgelehnt, so Alaows. Obwohl das die Gemeinschaftsunterkünfte entlasten würde.

Auf schnelle Verbesserungen können die Geflüchteten in Bliesdorf eher nicht hoffen – im Gegenteil: Der Landkreis will die bestehenden Unterkünfte weiter "nachverdichten" – also dort mehr Menschen unterbringen als eigentlich vorgesehen. Und beim schnellen Internet ist – wie in vielen anderen Regionen Brandenburgs auch – weiter Geduld gefragt.