Klassenlehrerin Berlin Montag, 16.01.2023 | 20:30 Uhr

So ein Schwachsinn!

"Verschenkte Flächen" sind in Lichtenberg die ewige Ruine vom ehemaligen Kinderkrankenhaus, Richtung

Neu-Hohenschönhausen raus. Oder aber das riesige Gelände am Sportforum (Konrad-Wolf-Str. /Alt-Hohenschönhausen), wo sich seit Jahrzehnten nichts tut. Erst wurde ausgehoben, jetzt Stillstand. Oder aber die verrottete Ruine vom ehemaligen Sporthotel wenige Hundert Meter weiter unten (Richtung Weißenseer Weg). Oder aber das riesige brach liegende Gelände (ehemalige Vertragsarbeitersiedlung) oben an der Gehrenseestraße.

Warum passiert da nichts?

Und wie wäre es mal mit Investitionen in Grundschulen in Lichtenberg?

Ach so... Bildung in vernünftigen Gebäuden mit ausreichend Platz ist ja nicht wichtig.