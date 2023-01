In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte offenbar Pflastersteine gegen das Kurt-Schumacher-Haus in Berlin-Wedding geworfen. Wie die Berliner Polizei auf Anfrage von rbb|24 mitteilte, ist dabei eine Fensterscheibe gesplittert. Da es sich bei dem Haus um die Parteizentrale der Berliner SPD handelt, ermittle der Staatsschutz, so ein Sprecher der Polizei.

Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Mittwoch ihre Proteste in Berlin fortgesetzt. Die Zentralen der Ampel-Parteien in Berlin wurden mit Farbe beschmiert, einige der Demonstranten klebten sich dort fest.

Die Berliner SPD hatte am Mittwoch mitgeteilt, das Kurt-Schumacher-Haus am S-Bahnhof Wedding sei von "mehreren professionell vermummten Personen angegriffen worden". Dabei sei eine Glasscheibe im Eingangsbereich erheblich beschädigt worden.



"Wir verurteilen die erneute Gewalt gegen unsere Parteizentrale auf das Schärfste", teilte Sven Heinemann mit, Landesgeschäftsführer der Partei. "Genauso wie die regelmäßige Gewalt gegen die Büros unserer Partei oder von unseren Abgeordneten in der Stadt sowie aktuell gegen unsere Plakate." Man lasse sich nicht einschüchtern, so Heinemann.

In den vergangenen Monaten und Jahren wurden in Berlin immer wieder Büros von Parteien oder einzelnen Abgeordneten attackiert. So wurden unter anderem im Februar 2021 Räume der SPD in den Bezirken Pankow, Lichtenberg und Neukölln zur Zielscheibe von Vandalismus. Im vergangenen November wurden die Bundesparteizentralen der Ampelkoalition, also von SPD, FDP und Grünen, mit Farbe beschmiert. Aktivistin der sogenannten "Letzten Generation" hatten sich dazu bekannt. 2017 fuhr ein Mann seinen Wagen in die SPD-Bundesparteizentrale. Ermittler fanden anschließend einen Kanister und Brandbeschleuniger in dem Fahrzeug.