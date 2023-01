Mitgliederabstimmung ab Ende Januar - Redmann kandidiert ohne Konkurrenz für Brandenburger CDU-Vorsitz

Fr 06.01.23 | 13:00 Uhr

Bild: dpa/S.Stache

Jan Redmann bleibt im Rennen um den Brandenburger CDU-Vorsitz einziger Kandidat. Die Bewerbungsfrist für mögliche weitere Kandidaten endete am Freitagmittag. Nach Angaben von CDU-Generalssekretär Gordon Hoffmann gab es keine weiteren Einreichungen.



Am 25. März will die CDU auf einem Landesparteitag abstimmen, wer die Partei in Brandenburg führen soll. Eine Vorentscheidung soll es per Mitgliederbefragung geben. In der Geschichte der Brandenburger CDU ist es das erste Mal, dass über den Vorsitz bereits vor dem Landesparteitag entschieden wird. Von Ende Januar bis Anfang März haben die Mitglieder Gelegenheit abzustimmen.

Redmann seit 2019 Fraktionschef im Landtag

Ohne Gegenkandidatur dürfte Redmanns Wahl sehr wahrscheinlich sein. Der 43-jährige Wittstocker kann bereits auf eine breite Unterstützung bauen. Nominiert wurde der Brandenburger CDU-Fraktionschef durch die Kreisverbände Elbe-Elster, Frankfurt (Oder), Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Spree-Neiße sowie durch die Landesvereinigungen CDA und die Junge Union.



Redmann hatte den Fraktionsvorsitz Ende 2019 übernommen. Sein Vorgänger Ingo Senftleben hatte nach einer verpatzten Landtagswahl zuvor an Rückhalt in den eigenen Reihen verloren. Redmann ist promovierter Jurist, ehemaliger Vorsitzender der märkischen Jungen Union, seit 2009 Vorsitzender der CDU Ostprignitz-Ruppin und seit 2014 Abgeordneter im Landtag. In der rot-schwarz-grünen Koalition gilt er als einer der federführenden Politiker. Als einziger Politiker der märkischen CDU sitzt er auch im Bundesvorstand seiner Partei.



Bisheriger Chef Stübgen räumt Posten