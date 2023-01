Verdreifachung ab 2024 geplant - Entnahme von Grundwasser soll in Brandenburg deutlich teurer werden

Do 12.01.23 | 18:00 Uhr

dpa/Sebastian Gollnow Audio: Antenne Brandenburg | 12.01.2023 | Interview mit Axel Vogel (Grüne) | Bild: dpa/Sebastian Gollnow

Mit rund 11 Cent für 1.000 Liter ist der Preis für die Entnahme von Grundwasser in Brandenburg zurzeit vergleichsweise billig. Umweltminister Vogel will sich nun an den Gebühren in Berlin orientieren - und diese liegen weitaus höher.

Brandenburg will die Gebühren für die Entnahme von Grundwasser an die in Berlin geltende Höhe angleichen. Umweltminister Axel Vogel (Bü'90/Grüne) sagte am Donnerstag im rbb, das würde in etwa eine Verdreifachung der Gebühren bedeuten. Wie der rbb erfuhr, sind die Pläne Vogels bereits mit dem Finanzministerium abgestimmt. Als Termin für die höheren Gebühren wird 2024 angepeilt.

rbb/Janek Alva Kronsteiner 2 min So wenig Regen wie nie - Wie Berlins trockenster Ortsteil Dahlem mit der Dürre umgeht In keiner anderen Berliner Messstation wurde im vergangenen Jahr so wenig Regen gemessen wie in Dahlem. In die Bredouille geraten dadurch etwa der Botanische Garten und das Landgut Domäne. Betroffene spüren die Folgen – und suchen nach Auswegen. Von Janek Alva Kronsteiner und Frank Preiss

Auch im Bundesvergleich sind Gebühren niedrig

Die Grundwasserentnahmen seien im Land bisher sehr preiswert, hieß es zur Begründung. "Wasserversorger oder auch Privatunternehmen, die Grundwasser fördern, zahlen sehr wenig: 10 Cent bis 11,5 Cent pro tausend Liter", sagte Vogel rbb24 Brandenburg aktuell. In Berlin seien die Preise dreimal so hoch. "Deswegen wollen wir uns an den Berliner Werten orientieren." Auch im Bundesvergleich habe Brandenburg sehr niedrige Grundwasserentnahme-Gebühren.

Einnahmen fließen in Gewässerschutz

Vogel betonte, die Preiserhöhung solle auch dazu führen, dass sparsamer mit Wasser umgegangen werde. Auch die Finanzlage werde sich dadurch verbessern. Die Einnahmen aus der Grundwasserentnahme würden vollständig in den Gewässerschutz und die Siedlungswasserwirtschaft investiert. Brandenburg nehme hieraus zwar 24,5 Millionen Euro pro Jahr ein. Das reiche aber nicht aus, um alle erforderlichen Investitionen zu finanzieren.

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 12.01.2023, 19:30 Uhr