damarco Ffo Sonntag, 08.01.2023 | 09:51 Uhr

Die Erde lässt sich auch nicht erpressen, sondern die jetzigen politischen Entscheidung lassen sich in ihren Auswirkungen nicht wegdiskutieren. Fakt ist eins das Brandenburg die größten Dreckschleudern betreibt. Da ist nicht nur die Braunkohle, sondern PCK,BASF, AMEH. Der Landesregierung ging es immer nur um die Arbeitsplätze und nicht das die Akteure ihre Hausaufgaben in Sachen Umweltschutz wahrnehmen. Bis heute hat die Landesregierung nicht dargelegt wie sie die zusätzlichen Mengen an CO2 und Wasser durch die Kohle einspart. Auch waren die Bemühungen zur Energieeinsparung lächerlich, Kirmes etc. wo Energie ganzer Kleinstädte verblasen wurden liefern weiter. Den Neujahrsempfang in Potsdam abzusagen wegen Energiemangel ist dagegen Lächerlich.