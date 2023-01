Holger Berlin Montag, 02.01.2023 | 10:28 Uhr

So tragisch das ein oder andere Schicksal auch ist, jedoch ist der Name "Bürgergeld" ist leider von der Politik irreführend gewählt, weil viele Menschen damit "Recht und Anspruch als Bürger" assoziieren, es handelt sich jedoch um eine "soziale Notfallabsicherung". Auch im internationalen Vergleich ist der Gewährungszeitraum zu lang, weil kein anderes Land auf der Welt sich eine derartig langen Zeitraum für eine "Notfall-Überbrückungs-Hilfe" leistet. Man sollte hier eher Bezugscheine für Grundversorgungsgeschäfte geben. Dann könnte man auch gezielt gesunde Ernährung fördern. Es sollte eine bewusste Steuerung geben, wofür die Familien das Geld verwenden, nämlich für gesunde Ernährung und zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit in Zeiten des Arbeitskräftemangels.