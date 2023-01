SO4769 draußen Samstag, 14.01.2023 | 13:18 Uhr

Es ist gut, daß sich die LINKE auf dieses Thema "spezialisiert". Allerdings hat sie, in meinen Augen, ihre Glaubwürdigkeit schon länger verspielt - Ich kann in einen Topf nunmal nur begrenzt Wasser einfüllen, irgendwann läuft er über (ich rede hier nicht -nur- von Migration). JEDER kann in Berlin leben - aber eben nicht ALLE!