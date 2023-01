Paddy Berlin Mittwoch, 04.01.2023 | 17:13 Uhr

Solange diese Jugendliche weiterhin alles machen dürfen ohne auch nur irgendwelche Konsequenzen zu erfahren, wird sich nichts ändern.

Das fängt ja in der Schule schon an. Da wird bei Vergehen, selbst bei schweren Vergehen, nur der Zeigefinger gehoben und du du gemacht. Ich habe es erlebt. Da wurde ein Overhead-Projektor aus dem Fenster im 3. Stock auf den Schulhof geschmissen. Die Übeltäter haben nicht mal eine Verwarnung, Tadel oder Schulverweis erhalten. Wer so aufwächst, der wird auch nie Respekt vor irgendwas haben, denn sie haben es ja nie gelernt.

Und wenn wir mal auf den Immigrationshintergrund kommen. Männliche Jugendliche haben ja bekanntlich Narrenfreiheit in ihren Familien. Sie sind die Paschas.

Was also erwartet die Politik von solchen Menschen? Solange nicht auch Immigranten erfahren, dass es in diesem Land Gesetze gibt, die auch sie zu respektieren haben, wenn sie hier lieben wollen, wird sich nichts ändern.