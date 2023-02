Demnach sollen Lehrkräfte entlastet werden, indem beispielsweise weniger Klausuren im vierten Semester der gymnasialen Oberstufe geschrieben werden. Klausuren sollen nur in den Prüfungsfächern erfolgen, analog zu den bisherigen Corona-Regeln zum Abitur. Auch sollen Vor - Abiturklausuren kürzer ausfallen. Auch in der beruflichen Bildung, in der Fach- oder Berufsoberschule, sollen weniger Klassenarbeiten geschrieben werden.

Mit einem Zusammenspiel von sechs verschiedenen Maßnahmen will Berlin den Lehrermangel in den Griff bekommen. Das ist das Ergebnis des "Runden Tisches gegen Lehrermangel", das dem rbb vorliegt. Der "Tagesspiegel" hatte zuerst berichtet.

Der Runde Tisch ist auf Initiative des Landeselternausschusses (LEA) zusammengekommen. Der Zusammenschluss von Vertretern der Senatsbildungsverwaltung, der Schulaufsicht, von Schulleitungen und anderer Gremien hat in vier Treffen Maßnahmen erarbeitet, um dem Lehrermangel in Berlin zu begegnen.

Der LEA kritisierte am Freitag in einer Mitteilung, dass von der zuständigen Senatsverwaltung nur ausgewählte Gremien und Verbände einberufen worden seien. So würden die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) oder "Schule muss anders" nicht am Runden Tisch teilnehmen.

In der zweiten Runde seien eine "Auswahl an Maßnahmen" präsentiert worden, "die teilweise bereits in Umsetzung waren oder vor Beginn standen. Andere Vorschläge wurden leider nicht bewertet", teilte der Landeselternausschuss weiter mit. "Andere Maßnahmen, die ebenfalls unterstützenswert gewesen sind, fanden leider nicht die Zustimmung der SenBJF oder wurden stark verkürzt."

Laut Schulsenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) gab es zum Beginn des Schuljahres rund 900 Lehrkräfte zu wenig in Berlin. Seit Mitte dieser Woche können angestellte Lehrkräfte wieder Anträge auf Verbeamtung stellen, wenn sie das 52. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.