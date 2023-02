Gegen die zurückgetretene Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg hat es eine Morddrohung gegeben. Unklar ist, ob es einen Zusammenhang mit ihrem Rücktritt gibt. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Die zurückgetretene Vorsitzende der Brandenburger Grünen, Julia Schmidt, hat eine Morddrohung erhalten. Das teilte das Polizeipräsidium Brandenburg am Dienstag auf Anfrage mit. Die Polizei bestätigte dem rbb, dass eine Anzeige wegen "Bedrohung in den sozialen Netzwerken" vorliegt. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Die 29-jährige Schmidt war am Freitag auf Drängen der Parteispitze zurückgetreten. Der Grünen-Landesvorstand wirft ihr wiederholte Fälle untragbaren Fehlverhaltens vor, nannte aber keine konkreten Vorfälle. Die Co-Landesvorsitzende Alexandra Pichl hatte Schmidt vorgeworfen, dass sie in den vergangenen Monaten vor allem in eigener Sache unterwegs gewesen sei. Schmidt äußerte sich bisher nicht zu diesen Vorwürfen, auch nicht zu der Morddrohung.