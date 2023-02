Lausitzer Hoyerswerda Mittwoch, 15.02.2023 | 18:12 Uhr

Ich frage mich echt, wie es so weit kommen konnte? Alle 16 Bundesländer das gleiche Problem. War die schwarze Null etwa dafür verantwortlich? In Bildung so zu sparen, ist wohl sowas von falsch. Gute Bildung ist eigentlich die Zukunft. Die Kinder und Jugendlichen tun mir einfach nur noch leid, was unsere Volksvertreter und Volksvertreterinnen in der Vergangenheit für Fehler gemacht haben. Und die Kinder müssen das ausbaden. Da sieht man wieder einmal, daß die Kinder keine Lobby haben. Diese schlechte Bildungspolitik wird uns in der Zukunft noch gewaltig auf die Füße fallen.