Mit dem Brandenburg-Paket sollen Kommunen in den Jahren 2023 und 2024 bis zu 700 Millionen Euro bekommen. Das Land hatte die Hilfen als Ausgleich für die Belastungen durch die Inflation und die steigenden Energiekosten auf den Weg gebracht.

Das Land Brandenburg hilft den Städten und Gemeinden finanziell bei der Erfüllung kommunaler Aufgaben

Bis zu 90 Millionen Euro fließen wegen gestiegener Energiepreise in den ÖPN

98 Millionen Euro sind für die Unterbringung Geflüchteter gedacht

In Potsdam haben am Dienstag Vertreter der Landesregierung und kommunalen Spitzenverbände das sogenannte Brandenburg-Paket unterzeichnet.

Daraus sollen in diesem und dem nächsten Jahr die Kommunen zusätzliche Mittel in Höhe von 700 Millionen Euro erhalten. Mit dem Geld sollen die Kommunen es leichter haben, die Folgen der Inflation und des Krieges in der Ukraine zu bewältigen.