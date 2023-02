In Berlin finden zum dritten Jahrestag des rechten Terroranschlags von Hanau am Sonntag mehrere Gedenkveranstaltungen statt.

Zum Gedenken an die Opfer hat sich in der Folge unter anderem der Hashtag "saytheirnames" etabliert. Das Ziel: Die Namen der getöten Menschen sollen nicht in Vergessenheit geraten. Ins Leben gerufen wurde die Kampagne von einer Initiative aus Hanau.

Am Sonntag findet in Hanau eine Gedenkstunde auf dem Marktplatz statt. In Berlin findet am Nachmittag (16 Uhr) eine Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung statt, an der unter anderem Serpil Temiz Unvar teil, sie ist die Mutter des beim Anschlag ermordeten Ferhat Unvar und Gründerin einer nach ihrem Sohn benannten Bildungsinitiative.

Außerdem finden ein multireligiöses Friedensgebet im "House of One" in Berlin-Mitte (13 Uhr), sowie Gedenkkundgebungen am Oranienplatz in Kreuzberg (um 14 Uhr) und am Hermannplatz in Neukölln (15 Uhr) statt.

Als Reaktion auf den Terroranschlag hatte das Land Berlin vor zwei Jahren eine eigene Kommission gegen antimuslimischen Rassismus ins Leben gerufen.

Sendung: Fritz, 19.02.2023, 11:30 Uhr