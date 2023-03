Der Schulbetrieb in Berlin kann am Dienstag und Mittwoch durch Warnsteiks der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft beeinträchtigt werden.



Die GEW hat Lehrkräfte und andere Beschäftigte wie Schulpsychologen und Sozialpädagogen zu einem zweitägigen Ausstand aufgerufen. Die Kolleginnen und Kollegen sollen sich am Dienstag bei mehreren Streikcafés austauschen können. Am Mittwoch ist am Vormittag eine zentrale Abschlusskundgebung geplant, die am Potsdamer Platz starten soll.