realistics imwunderland Freitag, 03.03.2023 | 16:19 Uhr

Sehr gut Herr König. Bleiben Sie ihrer Haltung treu. Man kann auch ohne Parteibuch in der Tasche für gerechte und vernünftige Ziele eintreten: Im Ehrenamt zum Beispiel.

Da kann sich die Partei Linke dann hoffentlich mit Fr. W. echt jetzt mal auseinandersetzen. Wenn sie dazu fähig ist... Rausschmiss ist nicht, wie wir gelernt haben. Und die Frage nach dem Warum führte mich zu einer wohl verständlichen Logik. Man muss sich eben mit ihr auseinandersetzen: Behaupten reicht eben nicht, GsD. Also darf es dann echt mal etwas intellektueller zugehen. Wenn nicht alle fortrennen s/wollen, aber he!, jeder hat eine eigene Meinung!Aber so ist das, wir haben alle Crash-kurse im Völkerrecht hinter uns bringen müssen, Kurz-Kurse in der Politik. Dazu wird es doch bei den Beteiligten noch reichen?