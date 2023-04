realistics imwunderland Samstag, 15.04.2023 | 14:27 Uhr

Genau so und nicht anders. Strom sparen im Alltag; das ist keine Raketenwissenschaft, wie ein Vertreter der TU Berlin sagte.

Man muss seine (An)Gewohnheiten hinterfragen und bereit sein, das zu ändern. --

Ich habe z.B. ein Gegenüber, da brennt sehr oft auch tagsüber die Beleuchtung auf dem Balkon. Die sind so etwas von überarbetet... Da findet man den Schalter nicht.... Da fragt man sich schon, was das soll. Und auch "Tanz in allen Sälen", so eine Art Komplettbeleuchtung bis weit nach Mitternacht. Es ist fragwürdig, aber ich höre schon die Stimmen, das was ich hier beschreibe ist "Freiheits-Beschränkung" und "jeder, der's bezahlen kann, soll doch machen, was er will" oder ganz verrückt: Neidisch, etwa? Und in ähnlichen Preislagen.

Daran sehen Sie werte/r Su Vali, ..... Wie halt Menschen auch sein können. Und dafür liefen Akws, u. n. weiterhin Kohlekraftwerke???

Ich möchte nicht wissen, was die Natur -wenn es denn ginge - zu solchen Beobachtungen des Menschen sagen würde....