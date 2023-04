60 Festnahmen in Berlin - Klima-Aktivisten dringen in Hotel Adlon ein und beschmieren Gebäude

Do 13.04.23 | 16:23 Uhr

Bild: rbb / Höppner

Klima-Aktivisten von "Extinction Rebellion" sind am Donnerstagnachmittag in das Berliner Hotel Adlon eingedrungen. Nach Polizeiangaben besetzten sie Balkons, zündeten schwarzrauchende Bengalos und brachten ein Banner mit der Aufschrift "We can't afford the Super Rich" ("Wir können uns die Superreichen nicht leisten") an der Balkonreling an. Nach kurzer Zeit führte die Polizei die widerrechtlich Eingedrungenen aus dem Hotel. Zudem machten die Aktivisten an rund 30 Orten wie bei den Unternehmen Shell, Bayer und Vattenfall mit Plakaten "auf die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen" aufmerksam.

FDP-Parteizentrale und weitere Orte beschmiert

Zuvor hatten bereits Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" die FDP-Parteizentrale großflächig mit einer ölähnlichen Flüssigkeit beschmiert. Die FDP gelte in der jetzigen Legislaturperiode als "größter Blockierer von Klimaschutzmaßnahmen", erklärte die Gruppe am Donnerstag. Demnach kippten sie "biologisch abbaubares Fake-Öl" an die Fassade des Gebäudes. Insgesamt sollen 25 Gebäude betroffen gewesen seien. So wurden neben der FDP-Parteizentrale in der Reinhardtstraße auch das Gebäude von Coca-Cola GmbH Deutschland in der Stralauer Allee sowie die Bayer AG in der Müllerstraße beschmiert.

Mehr als 60 Festnahmen

Mehr als 60 Menschen sind wegen möglicher Straftaten bei Klimaprotesten am Donnerstag in Berlin festgenommen worden. Die Zahl nannte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Nachmittag. Die Innensenatorin sagte, alle Proteste, die sich im Rahmen von Meinungs- und Versammlungsfreiheit bewegten, würden gestützt und nötigenfalls auch geschützt Im Rahmen einer Aktionswoche hatten Mitglieder von "Extinction Rebellion" am Mittwoch im Invalidenpark ein Protestcamp errichtet. Von dort aus zogen am Donnerstag 220 Menschen zum Brandenburger Tor. Noch bis Montag soll es weitere Demonstrationen und Aktionen geben.