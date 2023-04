Die Al-Kuds-Demonstration in Berlin-Charlottenburg finden voraussichtlich auch in diesem Jahr nicht statt. Die Organisatoren hätten eine Anmeldung für den am 15. April zurückgezogen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Kundgebung war mit 2.000 Teilnehmern angemeldet worden.

Bei Al-Kuds-Demonstrationen in früheren Jahren hatte es israelfeindliche und antisemitische Sprechchöre gegeben, Teilnehmer trugen Plakate mit Landkarten des Nahen Ostens ohne den Staat Israel.