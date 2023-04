Quo vadis SPD? Machtkampf an der Havel, Richtungsstreit an der Spree

Bewegte Tage für die Sozialdemokratie in Berlin und Brandenburg: In Potsdam wirft Bildungsministerin und Kanzlergattin Britta Ernst überraschend hin, nach Widerstand aus der eigenen SPD-Fraktion, während in Berlin am Sonntag die Entscheidung der Mitglieder einer innerlich zerrissenen SPD über die Koalition mit der CDU fällt. Spreepolitik nimmt den Puls der Sozialdemokratie in Berlin und Brandenburg.