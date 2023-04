Gegen zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen hat niemand etwas. Das sagt auch Dagmar Graefe vom Pädagogen-Verband. Sie aber könne sich diese Stellen nur zusätzlich vorstellen. Die geplante Umwidmung anderer Jobs müsse zurückgenommen werden. Man sei in den Schulen mitten in den Planungen für das nächste Schuljahr. Durch die Kürzungen bei den Lehrerstellen zugunsten von Assistenzen und Sozialarbeit seien funktionierende Ganztagskonzepte oder Konzepte für das gemeinsame Lernen in Gefahr. Wenn jemand über Umwidmungen entscheiden solle, dann seien es die Schulen selbst. Sie könnten schnell und befristet reagieren. Lehrkräfte sollten sich um die pädagogische Arbeit kümmern.

Jeder, der für diesen Artikel gefragt wird, sagt: Auf lange Sicht ist das Gewinnen von Lehrkräftenachwuchs das Wichtigste. Das Studium müsse aber praxisorientierter sein, am besten dual, fordert die Schülervertreterin Baumgarten. Dann würden öfter und länger Lehramtsstudierende in den Schulen sein. Das würde ja auch gegen den Personalmangel helfen.

Dieses Personal fehlt nicht nur in den Schulen. Auch die Eltern von Kita-Kindern äußern die Sorge, dass die Erzieherinnen und Erzieher in der Prioritätenliste des neuen Ministers nach unten rutschen könnten. "Wenn manche Kitas derzeit wegen Personalmangels nicht zur Verfügung stehen, dann gibt es ein Problem für Eltern, aber auch für Unternehmen, was wir nicht wegschieben können", sagt Sören Gerulat vom Landeskinderelternbeirat. Seine beiden Kinder gehen in Prenzlau in eine kommunale Kita, wie er sagt. Die Kindertagesbetreuung müsse in allen Landkreisen verpflichtend funktionieren, fordert Gerulat. Und auch die Standards müssten gleich sein. Eine Ausbildungsoffensive auch für Kita-Erzieherinnen und -Erzieher erwarte er vom Bildungsministerium. Und auch er will schnell ins Gespräch kommen, sagt er. Ein Runder Tisch sei nötig, an dem alle Beteiligten zu Wort kämen. Die Elternvertreter würden ihre Terminkalender schnell freiräumen, wenn Minister Freiberg einlade. Wie gesagt: An Leuten, die beim neuen Minister anklopfen, fehlt es derzeit nicht. Am 10. Mai soll er vereidigt werden.