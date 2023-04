Fast jeder dritte Beschäftigte beim Land Berlin geht bis 2031 in Rente

Do 20.04.23 | 19:00 Uhr

Das Land Berlin muss sich in den kommenden Jahren auf eine Welle von Verrentungen einstellen. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Finanzen am Donnerstag scheiden künftig rund 4.000 Beschäftigte altersbedingt aus dem Landesdienst aus - jährlich. Für den Zeitraum von 2022 bis 2031 sind das rund 30 Prozent, also rund ein Drittel aller Beschäftigten.