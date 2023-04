Brandenburger Haushalte können voraussichtlich ab Anfang Mai staatliche Hilfen für gestiegene Heizkosten beantragen. Die Landesregierung hat dafür den Weg freigemacht, wie sie am Dienstag nach einer Kabinettssitzung mitteilte.

Mit dieser Härtefallregelung will die Regierung Menschen helfen, die zuhause etwa mit Öl, Flüssiggas, Kohle oder Koks heizen. Die Hilfe richtet sich außerdem an Haushalte, deren Heizungen mit Holz funktionieren - also Pellets, Hackschnitzel, Briketts oder Scheitholz.