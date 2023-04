Markus Dienstag, 04.04.2023 | 18:41 Uhr

Man kann hier wirklich der Ministerin eine ideologisch unterlegte Aktion vorwerfen., vor allem nach 30 Jahren ist das mehr als fragwürdig. Sicherlich wurden mehrere Überprüfungsverfahren durchgeführt, oder? Dann kann nan andersrum fragen, warum in der BRD damals Richter mit fragwürdiger NS Vergangenheit in den Richterdienst übernommen wurden. Und da gingen keine 30 Jahre ins Land, sondern wurden relativ zügig eingestellt. Welche Doppelmoral legt die CDU hier an??? Was Ideologie anbelangt, so kennt sich die Linke am besten damit aus. Also mal still sein. Trotz alledem ihre Frage berechtigt ist.