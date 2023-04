Die Berliner Linken bekommen eine neue Führung. Die bisherige Landeschefin Katina Schubert wird beim Parteitag im Mai nicht noch einmal für das Amt der Parteivorsitzenden antreten. Das gab Schubert am Dienstag auf Twitter an.

Schubert hatte die Berliner Linken mehr als sechs Jahre lang geführt. "Es war mir eine Ehre und große Freude", schrieb Schubert, die zuletzt noch das Verhandlungsteam der Linken in den Sondierungsgesprächen mit SPD und Grünen angeführt hatte.



Am 14. Mai wählt die Berliner Linke einen neuen Landesvorstand und wird sich eine Doppelspitze geben. Ihre gemeinsame Kandidatur angekündigt haben bereits die Bildungspolitikerin Franziska Brychcy und Maximilian Schirmer, der Vorsitzende der Linksfraktion in der Pankower Bezirksverordnetenversammlung. Schubert kündigte bereits an, die Kandidatur zu unterstützen.