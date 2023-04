In der Türkei wird im Mai gewählt. Wahlkampfauftritte in Deutschland führten zuletzt zu Spannungen. Dieses Mal ist das nicht zu erwarten. Zehntausende Berliner können den Wahlausgang aber mitentscheiden. Von Hasan Gökkaya

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird vor der anstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei wohl keinen Wahlkampf in Berlin führen. Es gebe keine Pläne des Präsidenten oder eines Vertreters der türkischen Regierung Berlin zu besuchen, sagte eine Sprecherin der Türkischen Botschaft in Berlin auf Nachfrage von rbb|24.

Vielleicht aber nicht nur dafür, wie ein Rückblick auf 2017 zeigt: Damals planten türkische Regierungsvertreter Wahlkampfauftritte in Deutschland, um für Stimmen unter den Deutschtürken zu buhlen. Hintergrund war das anstehende Verfassungsreferendum in der Türkei. Die geplanten Wahlkampfauftritte führten zu einem Streit zwischen der deutschen und der türkischen Regierung. Die Bundesregierung erlies am Ende ein Auftrittsverbot für ausländische Politiker kurz vor anstehenden Wahlen. Diese Regelung gilt auch bis heute: "Wahlkampfauftritte ausländischer Amts- und Mandatsträger bedürfen der Genehmigung der Bundesregierung", heißt es aus dem Bundesinnenministerium.

Tatsächlich hat aber der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen bereits "Besorgnis" ausgedrückt, weil ein Politiker von Erdogans Regierungspartei jüngst in Neuss eine aggressive Rede hielt [fr.de] . Es wird angenommen, dass der Politiker damit um Stimmen im Ausland werben wollte. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf prüft derzeit, ob eine Straftat vorliegt. Das Auswärtige Amt teilte rbb|24 dazu mit, dass die türkische Botschaft nach dem Vorfall "deutlich auf die bestehende Regelung zur Genehmigung von Wahlkampfauftritten hingewiesen" wurde.

Bekanntlich leben Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland. Es besitzen aber nicht alle die türkische Staatsbürgerschaft, die Vorraussetzung ist, um an der Präsidentschafts- und Parlamentswahl teilzunehmen.

Bundesweit gibt es etwa rund drei Millionen Türkeistämmige. Davon besitzen 1,4 Millionen die türkische Staatsbürgerschaft und sind mindestens 18 Jahre alt. In Berlin sind es insgesamt rund 101.000 Menschen [statistik-berlin-brandenburg.de], in Brandenburg 5.300.

In der Türkei findet die Wahl zwar am 14. Mai statt. In Deutschland beginnt der Urnengang für türkische Staatsbürger jedoch bereits am 27. April, wie die türkische Rundfunkgesellschaft TRT berichtet [trtdeutsch.com]. Der letzter Wahltag für diese Gruppe ist demnach der 9. Mai.

Die Stimmen können in türkischen Auslandsvertretungen und an Grenzübergängen abgegeben werden. In Berlin wird vermutlich wieder das türkische Generalkonsulat an der Heerstraße 21 (Charlottenburg-Wilmersdorf) als Wahllokal dienen. Allerdings ist nur wahlberechtigt, wer auch im Wählerverzeichnis registriert ist. Wer dort nicht zu finden ist, kann dies wohl auch nicht mehr nachholen, da die Frist dafür der 2. April ablief.