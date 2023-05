Nach dem knappen Wahlergebnis bei den türkischen Präsidentschaftswahlen stellen sich Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu am 28. Mai einer Stichwahl. Ginge es nach den in Deutschland lebenden Türken, gäbe es keinen Wahlkrimi in der Türkei. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu entfielen nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen aus Deutschland knapp 65 Prozent auf Erdogan. Oppositionsführer Kilicdaroglu kam dagegen nur auf knapp 33 Prozent.

Demokratie oder Autokratie? Die Türkei hat am 14. Mai die Wahl. Der türkische Journalist Can Dündar hofft auf eine deutliche Niederlage von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Auch weil er endlich in seine Heimat zurückkehren will.

Interview | Can Dündar zur Wahl in der Türkei

Die Türkei ist nicht das einzige Land, das seinen Emigranten erlaubt, sich an Wahlen durch Stimmabgabe im Ausland zu beteiligen. Fast alle EU-Staaten haben solche Regelungen. Die Methoden und Bedingungen der Beteiligung sind verschieden: In Deutschland gibt es zum Beispiel die Briefwahl. Andere Staaten, so auch die Türkei, erlauben nur die Stimmabgabe in Botschaften, Konsulaten oder eigens eingerichteten Wahllokalen im Ausland. In Italien und der Schweiz wählt die Diaspora sogar eigene Volksvertreter, die die Auslandsitaliener oder -Schweizer vertreten sollen.

Das anderswo als "gescheiterte Integration" [ spiegel.de ] gewertete Wahl-Resultat drängt auch den Sinn oder Unsinn der Beteiligung der Diaspora eines Landes an den Wahlen im Herkunftsland an die Oberfläche.

Das sind drei Prozentpunkte mehr als bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen 2018, als sie bei 45,7 Prozent lag. Ausgezählt werden die Stimmzettel in der Türkei und die Ergebnisse zusammen mit denen in der Türkei bekanntgegeben.

Diese Regelung erlaubte es, den in Deutschland lebenden Türken mit einer Rekordbeteiligung an den Wahlen teilzunehmen. 732.000 der 1,5 Millionen in der Bundesrepublik registrierten Wähler gaben nach Angaben der türkischen Botschaft in Berlin ihre Stimme in der ersten Runde der Türkei-Wahl ab. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 48,8 Prozent.

Erdogan und Kilicdaroglu müssen in der Türkei zur Stichwahl antreten. In Berlin lagen zwischen den Kandidaten wohl nur wenige Stimmen. Die in Berlin lebenden Türken können ab Samstag wieder an die Wahlurne.

Wählen dürfen Auslandsdeutsche unterdessen nur, wenn sie nach der Vollendung ihres 14. Lebensjahres mindestens drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik gelebt haben . Oder aber wenn sie aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar von den politischen Verhältnissen in Deutschland betroffen sind. Das kann etwa bei Personen der Fall sein, die nahe der Grenze im Ausland wohnen, aber in Deutschland arbeiten.

Wollen Deutsche im Ausland, die nicht in Deutschland gemeldet sind, an Bundestagswahlen teilnehmen, müssen sie vor jeder Wahl einen schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis der zuständigen Gemeinde stellen. Wählen können sie dann nur per Briefwahl . Wer ins Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält automatisch per Post den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen.

Seit 1992 können Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer per Briefwahl an Abstimmungen und Wahlen in der Heimat teilnehmen ohne deswegen in ihre ursprüngliche Heimat reisen zu müssen. Hierfür müssen sie sich in den zuständigen Auslandsvertretungen anmelden, um sich in das Auslandschweizerregister eintragen zu lassen.

Über 700.000 Auslandsschweizer, auch als "Fünfte Schweiz" bezeichnet, leben im Ausland, der grösste Teil in Ländern der Europäischen Union. Wer den Schweizer Pass besitzt und im Ausland lebt, darf per Briefwahl in der Schweiz abstimmen und wählen – und sogar für einen Sitz im Parlament kandidieren.

2015, also exakt 167 Jahre nach der Gründung des Bundesstaates, wurde der erste Auslandschweizer, der Ex-Diplomat Tim Guldimann mit Wohnsitz in Berlin, ins Schweizer Parlament gewählt.

2018 trat Guldimann allerdings zurück. Der Rücktritt des 67-Jährigen zeigte laut der Auslandschweizer-Organisation (ASO) auch, wie schwierig es sei, als Auslandschweizer die Rolle eines Parlamentariers auszuüben. "Man muss viermal im Jahr an den Parlamentssessionen teilnehmen und in den Kommissionen mitarbeiten. Diese Aufgaben wahrzunehmen ist, auch wenn man im Nachbarland Deutschland lebt, fast unmöglich", sagte ASO-Direktorin Ariane Rustichelli gegenüber [swissinfo.ch.]