Bildungsministerium will gegen Rechtsextremismus an Schule vorgehen

Die Schulen in Brandenburg haben in diesem Jahr bisher sechs mutmaßlich rechtsextreme Vorfälle beim Landesbildungsministerium gemeldet. Das teilte das Ministerium am Dienstag mit. In den vergangenen Jahren waren es demnach bis zu 53 mutmaßlich extremistische Fälle.

Lehrer einer Schule in Burg (Spree-Neiße) hatten vergangene Woche in einem Brief berichtet, sie seien täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert. Lehrer und Schüler, die sich gegen diesen Rechtsextremismus engagierten, fürchteten um ihre Sicherheit. Die Pädagogen beklagten außerdem, dass die Schulleitung, das Schulamt und die Politik sie nicht unterstütze.