Frau Winkelmann sitzt im Wohnzimmer ihres kleinen Reihenhauses in Waidmannslust. Ein Fenster, groß wie eine Ladenauslage, holt den Garten in das Zimmer. Tulpen umrahmen ein akkurat geschnittenes Fleckchen Rasen, Meisen hüpfen auf den Außenmöbeln. Drinnen schrillen die Eurythmics aus dem Radio. "Das ist sicher eh nicht Ihre Musik? Viel zu alt." Sie schaltet das Radio ab, um sich dem Schatz zu widmen, der bereits auf dem Tisch bereitliegt: eine schwarze Mappe, einem dünnen Fotoalbum gleich. Kopien von Bildern sind darin, Ausweise, Lebensmittelkarten. Erinnerungen an die beide Teile ihrer Familie.

Dass sie das Ende des Kriegs fast nicht erlebt hätte, ist der 91-Jährigen hingegen deutlich in Erinnerung geblieben. Fast wäre sie von einem Panzer überfahren worden. Der Hunger hatte sie zu früh aus einem Bunker in Wittenau getrieben. Schon Tage zuvor, am 21. April, war die Rote Armee dort angekommen. Anschließend war die Frontlinie weitergezogen, die Berliner Innenstadt wurde immer fester eingeschnürt.

Egon Jacks wurde abgefangen, als er in einem Laden einkaufen wollte - eine Viertelstunde bevor es im erlaubt war. Viele Geschäfte waren während des Krieges nur für eine Stunde am Nachmittag zugänglich. Der arische Teil der Bevölkerung blieb so den Rest des Tages ungestört. Egon betrat einen Lagen 15 Minuten zu früh. Das war sein Verbrechen. Im Herbst 1941 wurde er ins Ghetto von Riga verschleppt. Im Sommer des nächsten Jahres folgte die Deportation, drei Tage später starb der 18-Jährige im Gas und wurde schließlich verbrannt. "Diese Brennöfen wurden da ausprobiert und dann kamen die nach Auschwitz."

Mutter Elly musste mit den Kindern ausziehen, in der Pappelallee in Prenzlauer Berg fanden sie eine kleine Wohnung. Der Vater war als alleinstehender Jude ab diesem Zeitpunk Freiwild.

Hermann Jacks hatte von einem Nachbar gehört, dass man Kinder aus sogenannten "Mischehen" für "arisch" erklären lassen konnte. Die Eltern müssten nur bei der zuständigen Behörde erklären, dass sie in Trennung lebten. Eine Scheidung würde ewig dauern, so der Nachbar. In der Zwischenzeit würde sich das mit den Kindern geklärt haben. Ruth war 1928 geboren, die kleine Schwester Esther 1937. Nach der Anfrage beim Amt erhalten die Eltern schnell einen Brief. Ohne Anhörung wurde die Ehe zwangsgeschieden. Die Kinder blieben jedoch "Mischlinge ersten Grades". Der Nachbar hatte gelogen.

Die Gestapo (Geheime Staatspolizei) versuchte immer wieder, die Kinder abzuholen. Elly Jacks musste mit ihren Töchtern untertauchen. Ab 1943 lebten sie hauptsächlich in Wittenau. Ein Bekannter hatte ihnen dort seine Laube zur Verfügung gestellt. Nicht mehr als ein Bretterverschlag sei das gewesen, erinnert sich Frau Winkelmann. "Sowas von primitiv. Wenn draußen 10 Grad minus waren, waren drinnen 10 Grad minus." Elektrik gab es keine, Wasser musste im Garten aus einem Brunnen gepumpt werden.

In die Schule durfte die kleine Ruth zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Die 14-Jährige musste zwangsarbeiten. Sie musste ungewaschene Soldatenuniformen flicken, von denen sie Hautkrankheiten bekam. Auf dem Weg von Wittenau zur Näherei in Friedrichshain habe sie sich jeden Morgen auf dem Bahnhof Alexanderplatz in eine Toilette verdrückt, sagt sie. Dort zog sie eine Weste über, auf die der gelbe Stern aufgenäht worden war. Nach der Arbeit schlich das Mädchen sich wieder auf die Bahnhofstoilette. So kam das Judenmädchen, das den ganzen Tag lang Lumpen von der Front ausbessern musste bis sie von der Krätze angefallen wurde, als Christin in der Laube an.

Dort wusste niemand Genaueres über die Jacks. "Für die anderen Laubenbewohner waren wir ja Ausgebombte aus Berlin", sagt sie. "Da wurden keine Fragen gestellt." Wenn es zu kalt wurde, trauten die drei sich in die Pappelallee, um nicht in dem Verschlag zu erfrieren. Wenn Bomben fielen, rannten sie zu einem nahegelegenen Bunker. "Wir hatten bis zu viermal täglich Fliegeralarm." Immer saßen sie auf denselben Plätzen. So auch am Morgen des 21. April 1945.