Sa 24.06.23 | 12:52 Uhr | Von Sebastian Hampf

Am 26. Juni 1963 wurde US-Präsident Kennedy von hunderttausenden Berlinern empfangen. Knapp acht Stunden dauerte sein Besuch. In Erinnerung blieb er dennoch mit einem kurzen Satz, der die Geschichte geprägt hat. Von Sebastian Hampf

Juni 1963. Knapp zwei Jahre nach dem Mauerbau besucht der US-amerikanische Präsident John F. Kennedy die Bundesrepublik Deutschland. Sein viertägiger Besuch führt ihn nach Köln, Bonn, Frankfurt, Wiesbaden, Hanau und abschließend auch nach West-Berlin.

Am 26. Juni um 9:45 Uhr erreicht der Präsident den Flughafen Tegel, der 1948 für die Durchführung der Luftbrücke gebaut worden war. Empfangen wird der damals erst 46-Jährige von Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU), Berlins Regierendem Bürgermeister Willy Brandt (SPD) sowie den französischen und britischen Kommandanten in Berlin.



Dann geht es im offenen Wagen zur Kongresshalle (heute "Haus der Kulturen der Welt"), vorbei an der Gedächtniskirche und Siegessäule. Dort hält der amerikanische Präsident eine erste Rede – drei werden es insgesamt.

Besuch wichtiger Orte

Es ist die Zeit des Kalten Krieges, und die Visite von Präsident Kennedy keinesfalls eine Vergnügungsreise. Als Oberbefehlshaber der US-Truppen besucht er seine Soldaten in der Frontstadt. Die Reise von John F. Kennedy soll aber auch ein Signal an die Sowjetunion im Vorfeld der anlaufenden Entspannungsbemühungen sein. Ein Zeichen, dass die USA auch nach der Teilung der Stadt an der Seite West-Berlins stehen und die Stadt niemals aufgeben. Auf dem Weg durch die Stadt hält John F. Kennedy an einer Aussichtsplattform mit Blick auf das Brandenburger Tor in Richtung Ost-Berlin. Danach führt die Route zum "Checkpoint Charlie", einen der wichtigsten Grenzübergänge zur Zeit des Kalten Krieges.

"Ish bin ein Bearleener"

Am Mittag erreicht der US-amerikanische Präsident das Rathaus Schöneberg. Bereits am frühen Morgen haben sich die Berlinerinnen und Berliner auf dem Rudolph-Wilde-Platz vor dem Rathaus versammelt. Sie stehen auf den Dächern und Balkonen, winken aus den Fenstern. Rund 400.000 Menschen empfangen Kennedy jubelnd – zweifelsohne der Höhepunkt seines Besuchs. Knapp zehn Minuten dauert seine Rede nur, sie bleibt dennoch im kollektiven Gedächtnis, nicht zuletzt durch seine legendären Worte am Ende. "Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger dieser Stadt West-Berlin. Deshalb bin ich als freier Mann stolz darauf, sagen zu können: Ich bin ein Berliner", ruft Kennedy seinen Zuhörern zu. Den letzten Satz spricht er auf Deutsch. Per Lautschrift hatte er ihn sich von seinem Dolmetscher auf einem Karteikärtchen notieren lassen ("Ish bin ein Bearleener").



Kleine Randnotiz: Für den Ton der Filmaufnahme am Rathaus Schöneberg war damals ein Tontechniker namens Peter Lustig verantwortlich. Peter Lustig arbeitete zu dieser Zeit beim Sender Freies Berlin (SFB), später wurde er vor allem als Moderator und Hauptfigur der Kinderserie "Löwenzahn" bekannt, die 25 Jahre lang im ZDF ausgestrahlt wurde.

Unter Applaus geht es nach der Rede weiter im straffen Zeitplan: ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, kurze Gespräche mit Berliner Kabinettsmitgliedern und ein Besuch der Freien Universität Berlin in Dahlem, wo John F. Kennedy seine dritte und letzte Rede an diesem Tag halten wird. Sein Besuch endet im US-Hauptquartier, wo er eine Stunde mit Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte verbringt. Gegen 17:15 Uhr verlässt Kennedy Berlin wieder und reist von Tegel aus in Richtung Istanbul.

Mammutaufgabe Fernsehübertragung

Organisatorisch und auch technisch war der Besuch von John F. Kennedy eine herausfordernde Aufgabe. Mit 34 Kameras übertrug der SFB (Sender Freies Berlin) für ARD und ZDF die gesamte Fahrt durch die Stadt, sowie die berühmte Rede vor dem Schöneberger Rathaus. Minutiös sollte der Besuch von der Ankunft bis zum Abflug abgebildet werden. Da es so ein Fernsehaufgebot zuvor nicht gegeben hatte, wurde der gesamte Besuch auch vom Fernsehen in einer Generalprobe durchgespielt. Ein Mitarbeiter des SFB ist dafür als "Mr. President" für die Kameras Wegstrecken abgelaufen. Das Medieninteresse war nicht nur in Deutschland groß: Insgesamt waren 1.700 Journalisten von der internationalen Presse akkreditiert.

Der Besuch von John F. Kennedy blieb den Berlinerinnen und Berlinern stark im Gedächtnis und hatte eine hohe Symbolkraft: eine Solidaritätsbekundung an die West-Berliner, ein Zeichen gegen die Teilung Deutschlands und für den Wert der Freiheit. Drei Tage nach der Ermordung John. F. Kennedys am 22. November 1963 wurde der Rudolph-Wilde-Platz vor dem Rathaus Schöneberg ihm zu Ehren umbenannt. Gedenktafeln vor dem Rathaus erinnern an John F. Kennedy.

Acht Stunden wie im Rausch

Bild: imago US-Präsident John F. Kennedy besucht am 26. Juni 1963 West-Berlin. Anlass ist der 15. Jahrestag der Berliner Luftbrücke. Nach dem Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 ist er der erste US-amerikanische Präsident, der in die geteilte Stadt kommt. Seine Rede vor dem Schöneberger Rathaus bekräftigt die Solidarität für eine einheitliche freie Bundesrepublik Deutschland.

Bild: imago Hunderttausende begeisterte Berlinerinnen und Berliner begrüßen John F. Kennedy entlang der Strecke durch Stadt.

Bild: dpa In offener Limousine fährt US-Präsident John F. Kennedy durch die Stadt. Hier geht es vorbei an der Gedächtniskirche und dem Breitscheidplatz. Eskortiert wird die Kolonne von zahlreichen Sicherheitskräften und 80 "weißen Mäusen", also von Krad-Fahrern der West-Berliner Polizei, wie die Presse damals titelte.

Bild: imago Bad in der Menge: US-Präsident Kennedy spricht ein paar Worte mit Berlinerinnen und Berlinern während seines Besuchs 1963.

Bild: dpa/Will McBride Während der knapp achtstündigen Stippvisite sind auch Stopps an politisch aufgeladenen Orten eingeplant. John F. Kennedy hält unter anderem am Brandenburger Tor. Die Sowjets haben zum Besuch des US-Präsidenten die Durchfahrten des Brandenburger Tores mit riesigen Stoffbahnen abgehängt.

Bild: imago John F. Kennedy verschafft sich einen Überblick der Grenzanlagen auf einer der "Aussichtsplattformen", die es auf West-Berliner Seite direkt an der Mauer gibt. Im Hintergrund stehen Grenzsoldaten auf Ost-Berliner Seite.

Bild: dpa Hunderttausende Menschen warten auf dem damaligen Rudolph-Wilde-Platz auf US-Präsident John F. Kennedy. Der Platz vor dem Rathaus Schöneberg, umliegende Straßen und selbst Hausdächer sind voll mit begeisterten Berlinerinnen und Berlinern.

Bild: dpa Auf der Fahrt durch West-Berlin ist John F. Kennedy (links) nicht allein in der Limousine. Begleitet wird er von Bundeskanzler Konrad Adenauer (rechts) und dem Regierenden Bürgermeister Willy Brandt (mitte). Auch immer dabei: ein großer Pressetross. 1.700 internationale Journalisten sind zum Besuch Kennedys akkreditiert.

Bild: dpa Der innerstädtische Grenzübergang Checkpoint Charlie an der Friedrichstraße gehört ebenfalls zum Programm des US-Präsidenten am 26. Juni 1963.

Bild: dpa Darauf haben die Berlinerinnen und Berliner gewartet: US-Präsident Kennedy erreicht das Rathaus Schöneberg, wo er gleich seine zweite Rede des Tages halten wird. Sie soll in die Geschichte eingehen.

Bild: dpa/Heinz-Jürgen Göttert Sein knapp zehnminütige Rede beendet John F. Kennedy mit den Worten: "Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger dieser Stadt West-Berlin. Deshalb bin ich als freier Mann stolz darauf, sagen zu können: Ich bin ein Berliner". Den letzten Satz spricht er auf Deutsch. Zuvor hatte er die Worte per Lautschrift von seinem Dolmetscher auf eine Karteikarte schreiben lassen ("Ish bin ein Bearleener"). Worte, die seither untrennlich mit Kennedy und seinem Besuch in West-Berlin verbunden sind.

Bild: dpa Die Begeisterung der Berliner Bevölkerung ist riesig. Zwischenzeitlich versinkt die Limousine mit Kennedy, Adenauer und Brandt in Papierstreifen, die von den Seiten in Richtung Fahrzeug geworfen werden.

Bild: dpa Gut acht Stunden verbringt John F. Kennedy in West-Berlin. Gegen 17:15 Uhr verlässt er die Stadt mit der Air Force One in Richtung Istanbul.

Bild: dpa/Jens Kalaene Das tödliche Attentat auf John F. Kennedy am 22. Juni 1963 erschüttert viele Berlinerinnen und Berliner. Gedenktafeln am Rathaus Schöneberg erinnern an den Besuch Kennedys. Ihm zu Ehren wird drei Tage nach seiner Ermordung der Rudolph-Wilde-Platz vor dem Rathaus in John-F.-Kennedy-Platz umbenannt. Zum Beitrag / Alle Bildergalerien Play Pause Fullscreen



























