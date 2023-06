Frederike Mittwoch, 14.06.2023 | 10:45 Uhr

Ok, und wenn der Bürgermeister keinen Bock hat, dann passiert nix? hm.... Oder in der Brandenburgischen Steppe ohne Heizkraftwerk, Biogas und Gedöns. Was läuft da so? Nix? Oder im Vorort - neeee, so weit raus wollen wir keine Leitungen legen.... ich seh schon, das ist wieder unabgestimmt. Nette Idee, nur die Umsetzung...