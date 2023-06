Nach dem wiederholt schlechten Abschneiden bei Lesekompetenzen von Schülerinnen und Schülern startet das Bildungsministerium ein sogenanntes Leseband an Grundschulen. In einer Pressemitteilung kündigte das Bildungsministerium an, ab dem kommenden Schuljahr an Grundschulen eine tägliche Lesezeit von 15 bis 20 Minuten einzuführen.

Dabei sollen Schülerinnen und Schüler konzentriert gemeinsam lesen. Bislang hätten sich 130 Schulen für das Projekt beworben, so das Ministerium. Das Leseband umfasst eine im Stundenplan verankerte feste Lesezeit in ausgewählten Jahrgangsstufen oder für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 6. Darüber hinaus kann das Leseband auch in den Klassen 7 und 8 der Sekundarstufe eins eingeführt werden.