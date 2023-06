Bild: dpa

Bereits am Tag vor dem 17. Juni 1953 waren vor allem auf vielen Großbaustellen in Ost-Berlin Maurer in den Streik getreten. Am Vormittag des 16. Juni formierte sich gegen zehn Uhr ein Demonstrationszug mit erregten Arbeitern. Am Abend versammelten sich erneut rund 1.000 Bauarbeiter zu neuen Protestzügen, die durch die gesamte Stalinallee führten und in Sprechchören zum Generalstreik aufriefen.