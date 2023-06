Tim Neukölln Samstag, 17.06.2023 | 17:15 Uhr

An sich bin ich ja kein großer Freund des Militärs und würde mir wünschen, dass die Menschheit auch irgendwie ohne Kriege klarkäme … Da dies aber wohl – zumindest auf absehbare Zukunft – bedauerlicherweise ein frommer Wunsch bleiben wird und in der NATO zu sein uns doch relativ große Sicherheit garantiert, kann ich mich, so traurig das auch ist, kaum dagegen aussprechen, Teile für F-35-Kampfjets, die wir selber und auch andere NATO-Partner nutzen, dann eben auch hier bei uns, in Deutschland bzw. Brandenburg, produzieren zu lassen.