Berlin soll ab 1. Januar 2024 eine zentrale Einbürgerungsstelle bekommen. Das will das Abgeordnetenhaus am Donnerstag per Dringlichkeitsantrag beschließen, nachdem am Montag bereits der Innenausschuss zugestimmt hat. Die Zuständigkeit für alle Angelegenheiten rund um die Staatsangehörigkeit soll dann von den Bezirken zum Landesamt für Einwanderung (LEA) wechseln. Der Senat hat ein entsprechendes Gesetz bereits Anfang des Jahres beschlossen, nun muss noch das Parlament zustimmen.

Die Grünen befürchten allerdings, dass das LEA mit einer langen Liste von unbearbeiteten Anträgen an den Start gehen wird. "Das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen", sagte der migrationspolitische Sprecher der Grünen, Jian Omar. Grund seien die über 29.600 unbearbeiteten Verfahren in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, die in den Bezirken aufgelaufen sind.