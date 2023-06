Sven Berlin Mittwoch, 07.06.2023 | 08:24 Uhr

1 Millionen Ukrainer kamen und deswegen ist alles voll und Deutschland will die andere Minderheit, von der viel weniger kamen, am besten nicht erst reinlassen. Die weißen Flüchtlinge "verstopfen" alles, aber die, die nicht weiß sind, sind ja schuld an allem und die will man nicht.

Absolut widerlich, was 2023 noch in Deutschland passiert.