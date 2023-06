In Berlin waren die Grundlöhne für arbeitende Häftlinge nach den Angaben zuletzt im Oktober 2022 um drei Prozent erhöht worden, im Oktober 2023 stehe nochmals eine Erhöhung um zwei Prozent an. Derzeit liegt der niedrigste Stundenlohn laut Senatsjustizverwaltung bei 1,66 Euro, der höchste bei 2,66 Euro. Etwa 70 Prozent der rund 3.450 Häftlinge in Berlin arbeiten demnach.

Berlin kündigte aber bereits an, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts seine Regelungen auch überprüfen zu wollen. Das teilte die Senatsverwaltung für Justiz am Dienstag auf Anfrage mit.

Aus Brandenburg hieß es, man werde die Entscheidung des BVerfG gründlich prüfen und auswerten, wie ein Sprecher des Justizministeriums dem rbb sagte. In Brandenburg wird der Lohn für Gefangene auf gleiche Weise wie in Bayern und NRW berechnet. Er entspricht neun Prozent des Durchschnittseinkommens des vorvergangenen Jahres.

Arbeit hinter Gittern ist in den meisten Bundesländern Pflicht und soll der Resozialisierung dienen, also der Wiedereingliederung von Menschen in die Gesellschaft. Die Kläger etwa arbeiteten in der anstaltseigenen Druckerei und als Kabelzerleger in einem Betrieb.